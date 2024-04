La Universitat de Lleida compta amb 111 lavabos 'amics de la menstruació'

La Universitat de Lleida s’ha adherit a la campanya Lavabos amics de la menstruació, impulsada per la firma Rezero amb la col·laboració de Beyond Plastic Med per posar de manifest el dret de les dones i altres persones menstruants a tenir accés a lavabos on puguin netejar o canviar-se el producte durant el període.

D’aquesta forma, els WC públics han de tenir un rentamans al mateix compartiment individual que el vàter, així com aprovisionament de sabó, una gestió adequada dels residus i condicions d’higiene adequades. “Feien falta espais adequats a les universitats que facilitessin l’ús de productes amb comoditat, naturalitat i privacitat, ja que el maneig menstrual en espais públics és sovint problemàtic per la falta de llocs adaptats”, expliquen les responsables universitàries que s’han sumat a la iniciativa. La UdL disposa d’almenys un lavabo adequat per a aquest ús (rentamans individual i pany) a cada un dels edificis dels seus campus, inclòs el d’Igualada. Actualment estan operatius 111 d’aquests serveis adaptats a la universitat lleidatana. L’objectiu de la campanya també és donar visibilitat als productes menstruals sostenibles, com les compreses de roba, calces reutilitzables o copes menstruals.