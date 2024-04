El bagul dels records del Barri Antic

Animar la ciutadania a redescobrir el Barri Antic de Lleida i els seus comerços a través dels records. Aquest és un dels objectius del projecte Lleida al centre que ha impulsat la Fundació La Sabateria i que acaba de començar a caminar. “El Barri Antic és el cor de la ciutat i, tot i així, la gent l’evita. Volem recopilar la memòria dels carrers, dels comerços i de la seua gent per posar-lo en relleu, donar-li vida i convertir-lo en un atractiu”, assenyala la responsable de la fundació i de la llibreria de segona mà homònima, Estefania Reñé.

La iniciativa preveu crear un mapa interactiu amb fotografies històriques i registres orals de testimonis. Per recopilar aquesta memòria col·lectiva, fa una crida a totes aquelles persones que han crescut a la zona o que han treballat en algun dels seus establiments emblemàtics perquè es posin en contacte amb l’entitat, que també preveu fer un àlbum de cromos sobre el Barri Antic. El 2017, Reñé va obrir al carrer Lluís Besa la llibreria La Sabateria per donar vida al barri i retre homenatge als petits comerços de tota la vida. Elegida entre les nou més boniques del món, li va posar aquest nom en record del negoci d’un home que cada dia veia aixecar la persiana de la seua sabateria quan ella es dirigia a la seva antiga feina. “La història de La Sabateria crida molt l’atenció i hi ha gent que ha vingut des de Califòrnia per visitar-la. Molts altres negocis de la zona tenen històries particulars que són desconegudes. Per això vaig tenir la idea d’impulsar aquest projecte. Crec que, apel·lant a l’emoció, podem tornar a posar en relleu el Barri Antic i el seu important llegat”, relata aquesta llibretera, que ja ha presentat la iniciativa a diverses entitats i institucions de la ciutat. No és la primera vegada que La Sabateria organitza accions culturals per reivindicar el barri i atreure nous visitants. Una de les més destacades és la que es va produir l’any 2022, quan el carrer Lluís Besa es va omplir de màquines d’escriure amb una performance musical i artística. La instal·lació constava de catorze màquines d’escriure en les quals els ciutadans podien escriure el que volguessin i, d’aquesta manera, participaven, després, en el sorteig de premis que consistien en activitats per promoure el patrimoni de la ciutat.