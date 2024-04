El càncer de mama "sol ser menys agressiu" en els que practiquen exercici regularment, segons expert

detail.info.publicated europa press

Tot i que la pràctica esportiva no eviti la totalitat dels casos de càncer de mama, ja que es tracta d'una malaltia multifactorial, "en aquells que practiquen exercici físic regularment i se'ls diagnostiqui el tumor, aquest sol ser menys agressiu", segons ha assenyalat el president del Grup GEICAM de Recerca en Càncer de Mama, Miguel Martín, a la jornada 'Exercici, esport i càncer de mama'.

La trobada, celebrada juntament amb el Consejo Superior de Deportes (CSD), ha posat el focus a difondre els beneficis de l'exercici físic i de l'esport en la prevenció d'aquesta malaltia, així com durant el procés oncològic, aportant més tolerància i "més possibilitats" de superar la malaltia", segons Miguel Martín.

Tot i això, el president de GEICAM ha destacat que "encara queda molta feina de conscienciació sobre l'enorme benefici que l'activitat física suposa en la reducció del risc a desenvolupar-lo".

Pel que fa a la qualitat de vida dels pacients que es troben en tractament, i concretament als efectes secundaris dels tractaments oncològics, “un per al que no hi ha un tractament farmacològic i que en canvi pot millorar de forma notable amb el exercici és l?astènia, segons assenyala l'evidència científica", ha puntualitzat el doctor Martín.

Així, el director general del Consejo Superior de Deportes, Fernando Molinero, ha manifestat la importància de “col·laborar en un mateix objectiu, així com establir línies de treball amb les federacions esportives per disposar de dades”.

Altres línies de recerca

Per part seva, la coordinadora del programa d'exercici físic oncològic a GEICAM, María Alonso, ha destacat que, tot i que "hi ha una evidència molt sòlida sobre els beneficis de l'exercici físic en aspectes tan rellevants com, per exemple, la qualitat de vida i la salut mental", hi ha altres dades que encara es desconeixen o "estan poc estudiades".

"Per això, les línies de recerca en què estem treballant des del nostre programa són, d'una banda, conèixer quin és el nivell d'activitat física que realitzen els pacients amb càncer de mama a nivell nacional", i de l'altra, "projectes de recerca dirigits a identificar l'exercici concret i els beneficis que comporta, basant-nos en els tractaments a què s'està sotmetent el pacient", ha afegit.

Impulsar l´esport en dones

Com s'ha assenyalat a la jornada, organitzacions com la Real Federación Española de Kárate y Disciplinas Asociadas busquen impulsar que més dones practiquin esport.

"Sempre intentem adaptar-lo a les circumstàncies de cada dona perquè en puguin gaudir a la vida diària, incloses les de més edat, tant per l'efecte en la seva salut com el social", ha recalcat la directora de Dona i Esport de la Real Federación Española de Kárate y Disciplinas Asociadas, Teresa García.

D'altra banda, aquesta Federació esportiva també fa activitats adreçades a escolars amb l'objectiu de sensibilitzar sobre la importància de l'exercici físic i la relació del consum de tòxics durant l'adolescència, com l'alcohol, en el desenvolupament d'aquest tumor.

Així mateix, la trobada també ha comptat amb la participació de la pilot de la Real Federación Española de Automovilismo i campiona d'Europa i Espanya en muntanya, Ángela Vilariño, que ha compartit la seva experiència personal després de rebre el diagnòstic el 2020.

"L'esport em va ajudar a ser més forta en aquelles circumstàncies; en el meu cas va ser més complicat pel moment social que estàvem vivint i va ser molt dur, tot i això, calia tirar endavant", ha subratllat.

Finalment, durant la jornada, des de GEICAM s'ha posat en valor la campanya 'YoDoyDuroPorEll@s', que continua la tasca divulgativa sobre l'efecte preventiu de l'exercici físic en el desenvolupament del càncer de mama i la importància de la investigació d'aquesta patologia .

"L'exercici físic i l'esport no són només un benefici per a la salut, sinó també per a la societat. Per això, continuarem treballant amb GEICAM per avançar en aquest camí", ha conclòs el director general del Consejo Superior de Deportes.