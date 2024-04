Multa per no anar a una cita mèdica

detail.info.publicated Redacció

El Govern de França ha anunciat que planteja cobrar una multa de 5 euros a les persones que no vagin a les seues cites mèdiques o no les anul·lin en un termini de 24 hores.

La ministra de sanitat espanyola, Mónica García, va advocar per “no posar el focus allà” i va descartar la mesura en l’Estat, que també va ser rebutjada per l’Associació Espanyola de Consumidors.

"Jo no acabo de confiar gaire en els models impositius", ha assegurat García durant la seua intervenció en els Esmorzars Sociosanitaris d’Europa Press. Així s’ha expressat en ser preguntada sobre la mesura anunciada pel primer ministre de França, Gabriel Attal, per la qual es multarà amb cinc euros a aquells pacients que no es presentin a una consulta mèdica si no avisen amb una antelació mínima de 24 hores.

Així, advoca per posar de relleu també els professionals, que tenen "tots els coneixements" per resoldre els problemes de salut com perquè el pacient "malgasti" l’accés a "aquesta vareta màgica".

En aquest punt, ha cridat també a comptar amb la Secretaria General de Digitalització de la Salut, que ajuda a "citar, a descitar, a anul·lar i a tenir un altre model d’accés a la sanitat pública".