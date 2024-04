Fòrum amb Xavier Amat sobre internet i fentanil

El psicòleg lleidatà Francesc Xavier Amat participarà demà dia 12 d’abril a les 19.00 hores com a ponent al fòrum internacional de Seguretat a internet i fentanil, organitzat per l’ONG americana Expediente Rojo Project i en el qual col·labora l’FBI. L’acte es retransmetrà a través de la plataforma Zoom. Amat serà un dels quatre ponents i abordarà l’impacte del fentanil, un potent opiaci sintètic fins a cinquanta vegades més fort que l’heroïna i cent vegades més potent que la morfina.

Està aprovat per a usos analgèsics i per alleujar el dolor però està sent utilitzat com una droga, tot i que encara amb poca penetració al nostre territori. En el fòrum també participa Miguel Luna, agent de l’FBI; Alma Sánchez, representant de l’Associació de Víctimes de Drogues Il·lícites dels EUA, i l’advocat Hernán Kovacevich.