Més de mig milió de morts per accidents cerebrovasculars es relaciona amb el canvi climàtic

detail.info.publicated europa press

detail.info.verificated Creat: Actualitzat:

Un clima canviant pot estar relacionat amb una creixent mort i discapacitat per accident cerebrovascular en regions de tot el món, segons un estudi publicat a 'Neurology', la revista mèdica de l’Acadèmia Nord-Americana de Neurologia.

Els investigadors van descobrir al llarg de tres dècades que les temperatures no òptimes, aquelles per sobre o per sota de les temperatures associades amb les taxes de mortalitat més baixes, estaven cada vegada més relacionades amb la mort i la discapacitat a causa d’un accident cerebrovascular.

L’estudi no prova que el canvi climàtic provoqui accidents cerebrovasculars. Només mostra una associació. L’estudi tampoc no va examinar altres factors de risc com la pressió arterial alta i els nivells alts de colesterol.

Els investigadors van descobrir que la majoria d’aquests accidents cerebrovasculars es devien a temperatures inferiors a les òptimes; però, també van trobar un augment en els accidents cerebrovasculars relacionats amb temperatures superiors a les òptimes. Amb temperatures més baixes, els vasos sanguinis d’una persona poden contreure’s, augmentant la pressió arterial. La pressió arterial alta és un factor de risc d’accident cerebrovascular. Les temperatures més altes poden causar deshidratació, afectant els nivells de colesterol i provocant un flux sanguini més lent, factors que també poden provocar un accident cerebrovascular.

"Els canvis dramàtics de temperatura en els últims anys han afectat la salut humana i han causat una preocupació generalitzada " exposa l’autor de l’estudi Quan Cheng del Hospital Xiangya de la Universidad Central Sur a Changsha a la Xina. "El nostre estudi va trobar que aquests canvis de temperatura poden augmentar la càrrega d’accidents cerebrovasculars a tot el món, especialment en poblacions de més edat i àrees amb més disparitats en l’atenció mèdica."

Per a l’estudi, els investigadors van analitzar 30 anys de registres mèdics de més de 200 països i territoris. Van examinar el nombre de morts per accidents cerebrovasculars i la càrrega de discapacitat relacionada amb els accidents cerebrovasculars a causa de temperatures no òptimes. Després van dividir les dades per observar diferents regions, països i territoris. També van observar grups d’edat i gèneres.

El 2019, hi va haver 521.031 morts per accidents cerebrovasculars relacionades amb temperatures no òptimes. També hi va haver 9,4 milions d’anys de vida ajustats per discapacitat a causa d’accidents cerebrovasculars relacionats amb temperatures no òptimes. Els anys de vida ajustats per discapacitat són el nombre d’anys de vida perduts a causa de mort prematura i els anys viscuts amb malaltia.

En comparar les baixes temperatures amb les altes, van trobar que 474.002 del total de morts estaven relacionades amb les baixes temperatures. Els investigadors van trobar que la taxa de mort per accident cerebrovascular a causa de canvis de temperatura per als participants masculins va ser de 7,7 per 100.000 en comparació amb 5,9 per 100.000 per a les participants femenines.

En observar les regions, Àsia central va tenir la taxa de mortalitat més alta per accident cerebrovascular relacionat amb temperatures no òptimes, amb 18 per 100.000. A nivell nacional, Macedònia del Nord va tenir la taxa de mortalitat més alta amb 33 per 100.000.

"Es necessita més investigació per determinar l’impacte del canvi de temperatura en l’accident cerebrovascular i trobar solucions per abordar les desigualtats en salut", aporta Cheng. "Les investigacions futures haurien d’apuntar a reduir aquesta amenaça trobant polítiques de salut efectives que abordin les possibles causes del canvi climàtic, com la crema de combustibles fòssils, la desforestació i els processos industrials".