Mor un turista en caure al mar a Tenerife quan feia fotos a prop de la costa

Un home, de 53 anys i de nacionalitat txeca, ha mort aquest dimecres en caure al mar a la zona de les piscines naturals del municipi tinerfeny de Puerto de la Cruz. El turista, segons sembla, estava fent fotos de la zona i de l’intens onatge quan un cop de mar el va arrossegar fins l’aigua.

Els fets van tenir lloc durant la plenamar de la tarda d’aquest dimecres i ja amb l’alerta per risc d’inundacions en vigor a tot el litoral canari i amb la prealerta per fenòmens costaners.

A les 16.15 hores el Centre Coordinador d’Emergències i Seguretat (CECOES) 112 del Govern de les Canàries va rebre una trucada alertant de l'accident. En aquell moment es va activar un ampli dispositiu de rescat format per l’helicòpter del Grup d’Emergències i Salvament (GES) del Govern de les Canàries, una ambulància de suport vital bàsic i una altra de medicalitzada del Servei d’Urgències Canari (SUC), un metge i un infermer del centre de salut de La Guancha, una embarcació de Salvament Marítim, agents de la Policia Local de Puerto de la Cruz, de la Policia Nacional i de la Guàrdia Civil i efectius del Consorci de Bombers de Tenerife.

En arribar al lloc indicat, els rescatadors de l’helicòpter del GES van localitzar l’afectat al mar i van procedir al seu rescat. De seguida van confirmar que es trobava en parada cardiorespiratòria.

Davant d’aquesta situació van procedir a realitzar-li les maniobres de reanimació cardiopulmonar durant el trasllat fins a l’helisuperficie de La Guancha. Allà esperava una ambulància de suport vital bàsic del SUC juntament amb un metge i un infermer del centre de salut de La Guancha. Després d’aterrar l’aeronau, el personal sanitari d’atenció primària va comprovar que l’afectat seguia en parada cardiorespiratòria i van continuar amb les maniobres de reanimació en el seu estadi més avançat.

Després de diversos minuts sense aconseguir revertir la situació van confirmar la mort. La Policia Judicial de la Guàrdia Civil es va encarregar de custodiar el cos fins l’arribada de l’autoritat judicial que va procedir a l’aixecament del cadàver.

Des de la Direcció General d’Emergències del Govern de les Canàries es recomana a la població que extremi les precaucions i que no se situïn a l’extrem de molls o espigons, ni s’arrisquin a fer fotografies o vídeos a prop d’on trenquen les onades, sobretot davant de l’intens onatge de les últimes hores. També s’ha d’evitar circular per carreteres properes a la línia de platja i efectuar pràctiques esportives i nàutiques a les zones afectades per la mar de fons.