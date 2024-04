Nova teràpia per als símptomes del Parkinson

detail.info.publicated Redacció

detail.info.verificated Creat: Actualitzat:

Un assaig clínic amb participació de Vall d’Hebron ha demostrat que una nova teràpia basada en levodopa i administrada per via subcutània disminueix les fluctuacions motrius en pacients amb Parkinson.

El levodopa oral és la teràpia més efectiva avui dia per controlar els símptomes de la malaltia. Tot i així, en molts pacients no és possible mantenir un control estable i continu, sinó que hi ha símptomes motors que apareixen i desapareixen durant el dia.

Mentrestant, Can Ruti és el primer hospital en introduir els ultrasons per tractar sense cirurgia el Parkinson i ha permès millorar l’estabilitat del pols entre un 70 i un 90%.

En el Día Mundial del Parkinson, que se celebra avui, la Societat Espanyola de Neurologia assenyala que el nombre d’afectats es triplicarà en 25 anys i un 15% dels casos es donen en menors de 50 anys.