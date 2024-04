Uns microorganismes de l’Antàrtida sobreviuen durant 15 dies a condicions del planeta Mart

detail.info.publicated efe detail.info.verificated Creat: Actualitzat:

Un tapet microbià de l’Antàrtida ha sobreviscut a les condicions ambientals de Mart i, encara que l’experiment només ha durat setmanes, els microorganismes no només han sobreviscut, sinó que han mantingut "certa activitat biològica", un requisit indispensable per adaptar-se i prosperar en ambients tan hostils com marcià. L’experiment ha estat dut a terme per un equip d’investigadors de la Universitat Autònoma de Madrid (UAM) i del Centre d’Astrobiologia (CAB), (INTA-CSIC) amb l’ajuda de la cambra de simulació MARTE, que recrea les condicions climàtiques i el cicle diürn/nocturn del planeta roig.

Durant quinze dies, l’equip ha exposat tapets de cianobacteris de l’Antàrtida a l’ambient extrem del planeta imitant aspectes com la pressió, la temperatura superficial i ambiental, la composició gasosa i la radiació, i el cicle d’humitat i hidratació del planeta. Així, el simulador del CAB ha imitat la pressió de Mart, que ronda els set mil·libars –entre cent i mil vegades més baixa que la de la Terra–, les temperatures –oscil·len fins a 70 ºC entre el dia i la nit–, les diferències entre l’hivern i l’estiu, i les variacions als pols sobre altres zones.

A més, MARTE ha copiat el cicle d’humitat i hidratació del planeta roig que causa els processos de congelació, fusió, evaporació, condensació i sublimació d’aquest planeta i que són els que han permès que els microorganismes antàrtics puguin sobreviure en aquest ambient extrem. Els resultats de l’experiment mostren que la majoria dels nombrosos microorganismes d’aquesta complexa comunitat no només sobreviuen a les condicions extremes a què han estat exposats, sinó que mantenen certa activitat biològica, un bon indici perquè aquest consorci microbià pogués adaptar-se i mantenir-se en el temps. Els investigadors creuen que l’associació dels diferents bacteris que conformen el tapet microbià ha estat el que ha permès la supervivència dels microorganismes.

Encara que els resultats no són concloents, els investigadors creuen que ofereixen bones perspectives. "Potser això indiqui que els consorcis microbians d’ambients extrems a la Terra, tals com els tapets de cianobacteris antàrtics, podrien mantenir-se i potser prosperar en ambients extraterrestres tremendament hostils com Mart", apunta l’investigador de l’UAM i coautor de l’experiment, Antonio Quesada.

Tanmateix, subratlla, "no proposem que aquestes comunitats puguin existir en l’actualitat a Mart, ja que el nostre experiment ha durat tot just dos setmanes, que, encara que és un període de creixement anual proper a l’habitual als llocs antàrtics més extrems, és breu i s’han de considerar altres aspectes, tals com l’accés als nutrients o la dispersió i supervivència d’aquestes estructures a la superfície marciana a llarg termini".