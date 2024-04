Lleida ofereix 3.400 places per als casals d'estiu

La Paeria de Lleida obre el dia 16 d’abril el termini de preinscripció per als programes d’estiu Estiu de Petits, Estiu de Joc i Esportmania. Aquest any s’ofereixen un total de 3.400 places en activitats de lleure, educatives i esportives dirigides a nens i adolescents d’1 a 16 anys i es mantenen les mateixes tarifes que en la passada edició. Amb aquestes propostes, el consistori pretén afavorir la conciliació familiar durant les vacances escolars, així com educar a través del joc.

Pel que fa a Estiu de Petits, per a nens i nenes d’1 i 2 anys, es durà a terme a les escoles bressols de Parc de Gardeny, Cappont i Balàfia. Tindrà un preu de 123 euros el torn del juliol i de 116,85 euros, a l’agost (el servei de menjador no està inclòs). D’altra banda, per als petits de 3 a 11 anys , està disponible el programa Estiu de Joc, que proposa un ventall d’activitats lúdiques i excursions per treballar valors com la companyonia, la participació, la solidaritat o l’empatia. Tindrà un cost de 61,5 o 55,35 euros, depenent del torn. Finalment, Esportmania oferirà propostes esportives i aquàtiques des dels 28 als 70 euros. Els interessats podran tramitar la inscripció a través de la pàgina web https://educacio.paeria.cat fins al proper 21 d’abril. El sorteig públic per assignar les places se celebrarà el 24 d’abril a les 12.00 hores a la sala Jaume Magre.