Projectes arquitectònics de premi

Almenys tres projectes arquitectònics vinculats a les comarques lleidatanes han estat seleccionats en la primera fase dels Premis Arquitectura 2024, que organitza el Consell Superior dels Col·legis d’Arquitectura d’Espanya (CSCAE) amb el patrocini de la firma de superfícies decoratives Compac.

De les 497 propostes que han estat rebudes en aquesta edició, un comitè d’experts n’ha seleccionat 185, una trentena que destaquen per innovació i qualitat, per l’impacte positiu en la millora del benestar individual i col·lectiu i pel reforç cultural del patrimoni.Entre aquests classificats es troben el projecte de la passarel·la de Lleida de Pere Joan Ravetllat, Carme Ribas, Nicolás Markuerkiaga i Daniel Mòdol que, “després de vint anys, presenta un bon envellir, una bona adaptació i integració a l’entorn”; El Trull CV, situat a la finca Cuadrat Valley a Juncosa, dels arquitectes Marc Alventosa, Xavier Morell i Josep M. Alventosa; i el sistema de construcció amb terra crua de la firma lleidatana FetdeTerra, de l’arquitecta dels Alamús Maria Teresa Sainz de la Maza.D’altra banda, el jurat elegirà el mes que ve les obres finalistes i el dijous 20 de juny s’anunciaran els guanyadors en el transcurs d’una gala. En total, s’atorgaran fins a sis distincions basades en valors i tres reconeixements especials: el Premi d’Arquitectura Espanyola, el Premi d’Urbanisme Espanyol i el Premi a la Permanència. En aquest sentit, el CSCAE convoca aquests guardons des del 2021, quan va decidir transformar el conjunt de reconeixements que venia atorgant des del 1981. L’actual format té per objectiu atansar l’arquitectura a la societat, donant a conèixer les aportacions del sector per millorar l’habitabilitat, garantir l’accés a un habitatge digne i projectar espais públics pensats per al bé comú.