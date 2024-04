Rafael Amargo nega que vengués droga i diu que el van acusar per acabar amb la seua carrera

detail.info.publicated efe

El bailaor Rafael Amargo ha negat que vengués droga des de casa seua i ha afirmat que és "totalment fals" el relat acusador de la Policia i de la Fiscalia, en una causa en la qual l’estratègia és "que deixés de treballar" i confessés un delicte que no ha comès. "Han intentat matar-me amb aquest judici", ha dit.

Amargo ha declarat aquest divendres en la jornada final del judici que se segueix contra ell, el productor Eduardo de Santos i el soci de l’artista Manuel Ángel Batista, acusats d’integrar un grup que venia droga des del domicili de l’artista.

La Fiscalia demana en les seues conclusions provisionals nou anys de presó per a l’artista -que és a presó des de novembre de 2023 per no anar a firmar el jutjat- i per al productor, mentre que per a l’altre acusat sol·licita sis anys.

Amargo ha anat negant cada una de les acusacions sobre les quals li ha preguntat el seu lletrat, en una declaració una mica atropellada en la qual el seu advocat li ha demanat diverses vegades que se cenyís a les preguntes i "se centrés".

"Perdó, és que tinc unes gases..." ha dit en diversos moments l’artista, que ha afirmat que ell és bon orador però no en l’àmbit jurídic. "Jo soc més col·loquial, jo soc com Lola Flores" i "és que soc molt teatral", ha dit, la qual cosa ha provocat el somriure del públic i del tribunal.

Amargo ha afirmat que a casa seua "no ha anat ningú en la vida a comprar (droga)" i que no utilitzava mules per moure la droga, amb frases com "això és totalment incert" o "totalment fals".

"L’estratègia era que jo deixés de treballar, i que em declarés narcotraficant, i això no passarà", ha afirmat Amarog sobre la investigació a què va ser sotmès, destacant que ell es va assabentar de la seua detenció "per la premsa" i abans que l’arrestessin, just abans de l’estrena de Yerma.

"Han intentat matar-me amb aquest judici", ha dit durant la seua declaració, en la qual ha deixat clar que no té necessitat, gràcies a la seua família i als seus amics, "de dedicar-se a una altra cosa que no sigui a què s’ha dedicat tota la vida, les arts escèniques."

Ha defensat que "el tràfec" de persones de què parla la Policia es devia que assajava a casa, i que la conversa sobre el lloguer d’un traster era perquè realment necessitaven un lloc per rentar la roba dels espectacles, i la balança que se li va intervenir en ser arrestat la portava per pesar la droga que comprava per a ell.

Durant la sessió se li ha mostrat la bàscula intervinguda per la Policia, però ell ha dit que no és la seua.

Amargo ha incidit que porta gairebé quatre anys somiant declarar en el judici i està "supercontent" per poder dir "la veritat i res més que la veritat", i ha destacat que en aquests últims quatre anys, des que va ser detingut el 2020, li han "arruïnat la vida".

Ha explicat que és "feliç" d’haver entrat a Proyecto Hombre i estar desintoxicant-se.