Aniversari de 'Nova Tàrrega'

El setmanari Nova Tàrrega, del Grup SEGRE, va publicar ahir el número 4.000 després que el 12 de maig de l’any 1944 sortís a la llum aquesta publicació fundada per Francesc Camps Calmet, que el Grup SEGRE ha mantingut setmana rere setmana des de finals del 1990 amb l’objectiu de ser l’altaveu dels targarins i veïns de la comarca de l’Urgell. Els seus objectius fundacionals continuen vigents i això ha estat possible gràcies a moltes persones que, de forma desinteressada, han col·laborat i continuen fent-ho de forma periòdica per deixar constància de la història local i més propera que, en cas de no existir una publicació com aquesta, quedaria en l’oblit. Nova Tàrrega ofereix en la versió impresa setmana rere setmana una recopilació de les notícies locals i comarcals més destacades, articles d’opinió, col·laboracions sobre història, economia, noves tecnologies o poesia, un apartat d’esports així com una il·lustració protagonitzada per l’Eloi, entre d’altres.

Aquesta no és l’única celebració de Nova Tàrrega per a aquest any, ja que aquest 2024 complirà el seu 80 aniversari i des del Grup SEGRE s’està preparant diferents activitats commemoratives. La primera serà una publicació especial que sortirà el proper dia 14 de juny i en la qual el setmanari repassarà la seua història de la mà de molts dels col·laboradors, alhora que es dedicarà un espai a autoritats, entitats, comerços, empreses, ciutadania en general, directors de Nova Tàrrega, familiars dels fundadors i impulsors.. ja que tots ells han fet possible que la capçalera hagi pogut arribar al seu vuitantè aniversari, al ser un projecte col·lectiu.Nova Tàrrega treballa perquè aquest any d’aniversari sigui un revulsiu per continuar creixent al costat de la ciutat i els ciutadans de Tàrrega.