Més peticions de Dependència a Lleida

Encara que els processos per accedir a la Dependència s’han agilitzat l’últim any, segons constata la Generalitat, el cert és que la llista d’espera de futurs beneficiaris no para de créixer. A les comarques lleidatanes, els usuaris poden tardar de mitjana vuit mesos a poder accedir a les prestacions i actualment més de 3.300 persones estan pendents que els facin la valoració de grau. És una xifra superior a la de fa un any, quan a la província de Lleida hi havia 1.497 valoracions pendents. També ha augmentat el nombre de persones que, una vegada ja valorat el grau de dependència, han de passar pel PIA, el programa individual d’atenció que estableix els serveis i/o la prestació econòmica que correspon a cada beneficiari. Respecte a aquest últim pas, ara hi ha 2.558 pendents, dels quals 1.247 corresponen a primers PIA i la resta, a revisions. Fa un any, els PIA en espera eren 1.237.

Fonts del departament de Drets Socials assenyalen que en el cas de la valoració de Dependència, el temps mitjà d’espera a les comarques de Ponent i del Pirineu és de tres mesos. En el cas dels PIA, es tarda una mitjana de 146 dies, uns cinc mesos. Segons indiquen les mateixes fonts, hi ha més gent en llista d’espera però també s’ha reduït en un mes el temps que han d’esperar els usuaris per accedir a la valoració de Dependència en el conjunt de Catalunya. Així mateix, destaquen que s’han reforçat els equips (a més de l’augment per a la creació de places residencials i diürnes, i l’augment de les ajudes) i cada vegada es fan més valoracions i PIA. Tanmateix, apunten a un augment de la població que s’incorpora a la Dependència per l’envelliment de la població.

Quant a la llista d’espera, les fonts de Drets Socials remarquen que el temps d’espera en els dos supòsits (valoració de grau i PIA) estan dins de l’establert pel ministeri de Drets Socials i que, encara que hi ha molta gent esperant, “l’espera no és excessivament llarga”. Així mateix, assenyalen que el conseller de Drets Socials, Carles Campuzano, ha reclamat sovint a l’Estat que cal fer un nou sistema de Dependència perquè “l’actual no funciona” i que és necessari buscar “una fórmula de consens per garantir el finançament i la sostenibilitat”.

L’any 2023, segons publica l’Observatori de la Dependència de l’Associació de Directors i Gerents de Serveis Socials, 12.280 persones van morir mentre estaven en llista d’espera d’aquestes prestacions a Catalunya, ja fos per a resolució de grau (4.076) o de la prestació (8.204). Segons indica l’informe, el 34,36 per cent de les persones que van abandonar la llista d’espera ho van fer perquè van morir. Tanmateix, es va reduir un 30,5 per cent el nombre de persones en els llimbs, sense atendre.

En un any hi ha 444 beneficiaris nous a Lleida

Segons les últimes dades publicades pel departament de Drets Socials, un total de 13.860 persones eren beneficiàries al tancament del 2023 de prestacions de Dependència a les comarques lleidatanes. Si es compara amb el quart trimestre del 2022, aquesta xifra ha augmentat un 3,3%, amb 444 beneficiaris més. Per comarques, el 58,5% es concentren al Segrià. A la resta, ha augmentat en totes excepte al Solsonès, que han caigut un 5,2%, i a la Segarra, amb 1,7% menys. A l’Alta Ribagorça és on més van augmentar, amb un 10,5% més, encara que és la que té menys beneficiaris, amb un total de 126. La segueixen les Garrigues, amb una pujada del 9,2%, fins a un total de 684 persones amb prestacions de Dependència.Així mateix, l’últim any s’han registrat al sistema 4.363 sol·licituds noves a les comarques de Ponent i del Pirineu, la qual cosa representa un augment del 7,05%. Torna a ser el Segrià la que concentra el major nombre de sol·licituds, amb el 45,3% del total. També van augmentar les peticions per accedir als ajuts a totes les comarques, amb un repunt més gran en les Garrigues, amb un 10%, i la Val d’Aran, amb un 8,8%. En el conjunt de Catalunya, hi ha 245.461 prestacions que arriben a 201.720 persones amb resolució de PIA.