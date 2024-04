Economia social plural a Lleida

detail.info.publicated LAIA BERENGUER detail.info.verificated Creat: Actualitzat:

Més d’una trentena d’entitats i cooperatives d’economia social i solidària es van reunir ahir a Lleida, en el marc de la sisena edició del Ponent Fest, la Fira d’Economia Social i Transformadora de Ponent. Ponent Coopera va organitzar aquesta jornada al Pati de les Comèdies i la plaça de la Catedral, on les firmes participants van col·locar els seus estands. “Qualsevol entitat econòmica que apliqui els valors de l’economia social i solidària –prioritzar les persones, una gestió democràtica, que tingui repercussió en territori i que intercooperi– és una iniciativa que té cabuda en el certamen”, va remarcar Xavi Pijuan, tècnic de Ponent Coopera. Sota el lema Menys serà més i la transició ecosocial com a eix central del Ponent Fest d’aquest any, durant el dia es van succeir diverses conferències. Un espectacle teatral a càrrec de la companyia Emilia Gargot i un concert d’I-Nuits estava previst que posessin punt final a la jornada.

Entre les cooperatives participants hi havia tant productores com associacions de serveis. És el cas de GroWords, una entitat de traducció, correcció i assessorament lingüístic. “El cooperativisme és el format més ètic, sostenible i horitzontal”, va dir Helena Vílchez, una de les seues sòcies. La revista lleidatana Mangrana és també una cooperativa. “El sistema econòmic actual és tancat i molt agressiu”, va explicar Laia Pulido, la seua directora i sòcia fundadora, que va afegir que “el cooperativisme és el contrari i distribueix la riquesa entre tots en igualtat de condicions”.Per una altra banda, “l’objectiu del certamen és trencar estigmes”, va assegurar Pijuan. “L’economia social no és una etiqueta, és una alternativa capaç de fer front a dificultats com el despoblament, la sequera i la falta d’infraestructures”, va concloure.