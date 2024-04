Gardeny reviu de nou per un dia l'època medieval

detail.info.publicated L.B. detail.info.verificated Creat: Actualitzat:

El castell templer del Turó de Gardeny de Lleida va celebrar ahir la segona Diada, a la qual van acudir prop de 4.000 persones, superant les expectatives inicials de l’organització. Aquesta celebració, impulsada per l’associació cultural Castell de Gardeny, té com a objectiu posar en relleu i donar a conèixer aquest espai patrimonial i la seua història. Exposicions, passejos en poni, visites guiades al castell templer, recreacions templers i de la Guerra Civil, o llocs d’oficis artesanals –com torners, picapedrers i ceramistes– i del Mercat de l’Horta són algunes de les propostes que va acollir el conjunt monumental, de les 10.00 fins a les 21.00 hores del vespre. A primera hora del dia, una cercavila a càrrec dels templers de Montsó i els gegants del Grup Cultural Garrigues va sortir de la plaça de la Paeria per donar el tret de sortida de la Diada, fins al Turó. La jornada estava previst que acabés amb l’encesa de bengales a la torre del castell, amb els Diables de Lleida. Vist l’èxit d’enguany, ahir es va anunciar la data de la tercera edició de la Diada: el 12 d’abril de l’any 2025.