Com i quan se sabrà si et toca ser part d’una mesa electoral el 12 de maig?

En les pròximes eleccions al Parlament de Catalunya, que tindran lloc el 12 de maig, molts ciutadans seran convocats per formar part de les més de 8.000 meses electorals distribuïdes per tot el territori. S’estima que més de 75.000 persones seran requerides per exercir rols de president o vocal de taula. Cal tenir en compte que cada taula estarà composta per un president i dos vocals, a més d’un suplent per cada càrrec.

El procés de selecció dels membres de la taula es durà a terme del 13 al 17 d’abril. Els Ajuntaments, sota la supervisió de les Juntes Electorals de Zona, seran els encarregats de fer el sorteig. Als membres de la taula se’ls compensarà amb 70 euros, mentre que el president rebrà entre 80 i 95 euros, depenent del nombre de taules que hi hagi al municipi.

L’únic requisit per ser president de taula és tenir el títol de batxillerat, formació professional de segon grau o, en el seu defecte, el graduat escolar. La designació es notificarà en un termini màxim de tres dies després del sorteig, i s’obrirà una setmana per presentar possibles al·legacions.

Estan exclosos de formar part de les meses electorals els ciutadans que compleixin 18 anys entre la data del sorteig i el dia de les eleccions, així com aquells majors de 65 anys que ho comuniquin a la Junta Electoral de Zona corresponent. També s’exclouen membres de les Juntes Electorals, candidats i suplents, interventors i apoderats designats, militars en servei actiu, persones malaltes o hospitalitzades, personal embarcat i aquells que presentin una causa degudament justificada.

L’incompliment de l’obligació de formar part de la mesa electoral està subjecte a sancions legals, que poden anar des d’una pena de presó de 3 mesos a un any, o una multa econòmica que oscil·la entre 6 i 24 mesos.