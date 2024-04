Els aliments amb vitamina C ajuden a alleujar les reaccions al·lèrgiques

detail.info.publicated europa press

Els aliments amb vitamina C, àcid fòlic i nutrients amb propietats antiinflamatòries "ajuden a alleujar les reaccions al·lèrgiques", segons explica l'experta en Medicina General del centre mèdic MGC Mutua, la doctora Nuria Paredes, amb motiu de l'arribada de la primavera, i així mateix, les etapes de major pol·linització.

Segons la doctora Paredes, "les al·lèrgies ocorren quan el sistema immunitari reacciona de manera exagerada davant una substància estranya, com pot ser la pols, el pol·len, el verí de les abelles o els cabells de les mascotes", així com "en ingerir certs aliments, com els cacauets, el préssec, l'ou, etc.".

En concret, la poma (amb quercetina, un flavonoide que ajuda a enfortir el sistema immunològic), l'all i la ceba (amb propietats antioxidants, antiinflamatòries i vitamines que ajuden a prevenir l'envelliment cel·lular), o el gingebre, són alguns dels aliments aconsellables per a la prevenció d'al·lèrgies.

En aquest sentit, l'experta subratlla que "una de les mesures més importants és cuidar el sistema immunològic i això s'aconsegueix seguint una dieta saludable i equilibrada, rica en aliments que tinguin cura, protegeixin i l'enforteixin".

"A més, és molt important fer exercici físic freqüentment, controlar el nivell d'estrès diari i evitar fumar i beure alcohol", afegeix la doctora Paredes, que distingeix tres tipus de prevenció.

L'experta en Medicina General determina, en primer lloc, la prevenció primària, recomanada a persones sense símptomes al·lèrgics però amb risc per desenvolupar al·lèrgies, entre els quals hi ha familiars de pacients amb antecedents d'al·lèrgia, nens amb alguna malaltia congènita o adquirida, o altres que tenen símptomes de dermatitis atòpica, asma i rinoconjuntivitis amb estudi d'al·lèrgia negatiu. Com que es tracta de pacients difícils d'identificar, les mesures de prevenció seran diferents per a cada cas.

D'altra banda, la prevenció secundària es duu a terme en persones amb proves d'al·lèrgia positives, però que no han experimentat símptomes. Es fa per evitar que els símptomes es desenvolupin i, en el cas d'al·lèrgia a certs aliments, per exemple, és habitual recomanar que el pacient, malgrat la sensibilització, consumeixi l'aliment si ho està tolerant bé i no li genera cap símptoma o malestar.

No obstant això, en materials com el làtex, tot i que el pacient ho toleri, no es recomana exposar-se a aquest material, ja que és probable que acabi desenvolupant símptomes.

Finalment, la prevenció terciària es fa en aquelles persones que ja han tingut símptomes al·lèrgics per evitar que els tornin a tenir o per intentar que siguin més lleus. Aquest grup és el més fàcilment identificable i es pot dur a terme evitant l'al·lergen i, quan sigui necessari, amb un tractament farmacològic (medicació preventiva i/o immunoteràpia).