El Morera, atractiu de Sant Jordi a Francesc Macià i Ferran

L’avinguda Francesc Macià i la rambla Ferran tornaran a concentrar l’activitat la diada de Sant Jordi del proper 23 d’abril, que aquest any comptarà amb el nou Museu Morera com a atractiu i que tindrà les portes obertes de forma interrompuda des de les 10.00 fins a les 18.00 hores. La ubicació de la festa, que es va triar durant la pandèmia, ja té ple consens entre els diferents gremis que van participar ahir en la presentació de les activitats, que es va dur a terme precisament al nou museu inaugurat dissabte passat amb un gran èxit de visitants. A una setmana per a la festa literària, ja s’han presentat 169 sol·licituds per posar parades a falta que avui tanqui el termini d’inscripció. Principalment són floristes (24) i llibreries/editors (21), encara que les entitats socials o culturals ja són 75. El tram de Francesc Macià està reservat per a llibres i flors i la resta s’ubicarà a la rambla Ferran. La regidora de Cultura i Promoció de la Ciutat, Pilar Bosch, va presentar el programa d’actes, que ja van començar ahir amb la presentació del llibre de SEGRE Merci, Monsieur Magre (vegeu la pàgina 34). Així mateix, va destacar que s’arriba a la 20a publicació de l’Escata de Drac i va remarcar els actes del Centenari Jaume Magre a l’agenda. Per al 23 d’abril, s’han programat concerts amb els grups joves del Buc d’Assaig; la compositora lleidatana Ares Gratal, amb el guitarrista Pablo Arroyo, i sardanes amb la Cobla de Tàrrega. Altres espais de la ciutat acolliran activitats com la plaça Sant Joan o el Centre d’Art La Panera. La vicepresidenta del gremi de Floristes, Paloma Arroyo, va assegurar que és el dia més important de l’any en facturació i que el roig serà el color més triat. Quant als preus, aniran dels 4 als 6 euros. Per la seua part, la representant del gremi d’editors, Eulàlia Pagès, va dir que la jornada permet fomentar la lectura i repetiran la iniciativa amb forners i floristes d’acompanyar les flors i el pa amb textos d’autors. Per la seua part, Mertxe París, de les llibreries, va mostrar la voluntat de fomentar el comerç de proximitat i que els llibres siguin presents durant tot l’any. Per la seua banda, la presidenta del Gremi de Forners, Pilar Marqués, va dir que la previsió és vendre 16.000 unitats del pa de Sant Jordi a Lleida.

Cicle literari a Tàrrega de Josep M. Sala-Valldaura

Tàrrega dedicarà el cicle literari d’aquest any al poeta, assagista i crític literari Josep M. Sala-Valldaura (Gironella, 1947) amb una xarrada i recital sobre l’autor el 19 d’abril. Així mateix, no faltarà el tradicional Mercat de Roses i Llibres el dia 23 amb una quarantena de parades. Serà una diada en la qual l’escriptor Manuel de Pedrolo tindrà especial protagonisme quan es compleixen 50 anys de la publicació d’El mecanoscrit del segon origen amb una lectura de l’obra per part d’alumnes de Secundària de Tàrrega i un recital de poesia.

Llibres, tallers, titelles i castells a Tremp

L’ajuntament de Tremp també va publicar ahir el programa d’activitats per a la diada de Sant Jordi, que començaran el dijous 18 d’abril amb la presentació del llibre Tremp a l’època franquista de l’editorial Efadós. El divendres 19 d’abril serà el torn de Quan sona la sirena de Manel Gimena. Per a la diada del 23 d’abril, s’han programat un vermut al Centre Cultural de Tremp, un espectacle de titelles, a l’Espai Cultural La Lira, i un pilar de Malfargat a càrrec dels Malfargats de Pallars.