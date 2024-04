Un nen palestí mor o resulta ferit cada deu minuts per l’ofensiva d’Israel a Gaza, alerta UNICEF

detail.info.publicated europa press

El Fons de Nacions Unides per a la Infància (UNICEF) ha assenyalat aquest dimarts que un nen palestí mor o resulta ferit cada deu minuts a causa de l’ofensiva militar d'Israel contra la Franja de Gaza en resposta als atacs executats el 7 d’octubre pel Moviment de Resistència Islàmica (Hamàs), que deixa fins ara un "aclaparador" nombre de menors les vides del qual "han canviat per sempre pels horrors de la guerra".

Tess Ingram, especialista en comunicacions de l’UNICEF, ha indicat després d’un desplaçament a Gaza que un alto el foc "és l’única manera d’aturar l’assassinat i la mutilació de nens" i ha afegit que "amb almenys 70 nens ferits cada dia, és necessari que augmenti el nombre d’evacuacions mèdiques perquè els nens puguin rebre l’atenció mèdica que necessiten".

"Els seus cossos fets miques i les seues vides fracturades són una prova de la brutalitat que els ha estat imposada", ha recalcat Ingram, que ha posat èmfasi que "el que més li va impactar (de la seua visita a Gaza) va ser el nombre de nens ferits". "No només als hospitals, sinó als carrers, en refugis prefabricats," ha detallat.

Així, ha insistit que "durant els últims sis mesos, un nombre impactant de nens han resultat ferits a causa d’atacs intensos i sovint indiscriminats" i, si bé ha rebut que és "bastant difícil" determinar el nombre precís de víctimes, les dades del Ministeri de Sanitat gazatí, controlat per Hamàs, apunta que més de 12.000 han resultat ferits.

"Això és gairebé segurament una subestimació, ja que només un petit nombre de tots els ferits són desagregats per especificar que es tracta d’un nen", ha explicat. "Aquests nens s’han convertit en les cares de la guerra. De devastadores ferides a causa dels bombardejos al trauma de quedar atrapats en enfrontaments violents, les seues històries presenten una imatge esquinçadora de les conseqüències humanes del conflicte", ha relatat.

Per això, ha lamentat "la naturalesa d’aquesta guerra", que ha descrit com "volàtil, sovint afectant a civils, inclosos nens" i amb un impacte "desproporcionat" sobre els menors, ja que el 50 per cent de la població infantil són nens. "Els nens estan patint un percentatge tremend de les cicatrius d’aquesta guerra", ha lamentat.

Ingram ha manifestat a més que "milers" de ferits en Gaza tenen problemes a l’hora d’obtenir atenció mèdica, especialment a causa que els pocs hospitals que continuen operatius pateixen escassetat de medicines i subministraments, la qual cosa se suma a la dificultat per aconseguir evacuacions mèdiques des de l’enclavament.