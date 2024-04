Custòdia compartida de mascotes

La reforma del Codi Civil aprovada el 2021 va establir que els animals ja no són coses i són éssers sintents. Un membre més de la família que les parelles que decideixen posar fi a la seua relació tenen en compte en els acords de separació o divorci. La custòdia compartida és una de les mesures més sol·licitades, però també es donen casos en els quals l’animal es queda amb un dels cònjuges, en què l’altre pot contribuir amb una pensió, es comparteixen les despeses o s’estableix un règim de visites. Advocats consultats per SEGRE assenyalen que cada vegada se’n donen més casos i que en la majoria s’arriba a un acord amistós, sobretot quan també hi ha menors. En aquest sentit, afegeixen que no és habitual que es judicialitzin aquests acords i preveuen que en un futur, amb l’augment de les parelles que no tenen fills, vagin a més.

L’advocada Estela Torres, de Lex Plaza Abogados, explica que la modificació de l’article 94 del Codi Civil determina la possibilitat d’establir una custòdia de l’animal, per la qual cosa en cas de separació, divorci o anul·lació del matrimoni, es tindrà en compte el seu benestar i no només la titularitat. “Si no hi ha acord, serà el jutge el que decideixi quina és la millor destinació de l’animal, així com les càrregues relacionades amb la seua cura”, afirma. Per la seua banda, l’advocada Mireia Pardell, del Despatx Simeó Miquel Advocats, assegura que “les famílies amb mascotes tenen molt present el benestar de l’animal encara que la unió s’hagi trencat, i en cas d’una separació o divorci amistós, la custòdia ja es fixa en el conveni regulador com es faria amb la dels fills”. Segons Pardell, s’han donat casos en els quals les parelles, després de separar-se, comparteixen la convivència amb el seu gos una setmana cada un o, en altres, amb dos tortugues, cada cònjuge se’n va quedar una.

Les parelles de fet, sense regular en cas de conflicte

Respecte a les parelles de fet, no s’aplica l’article 94 bis del Codi Civil, com sí que es fa en cas de matrimoni, però els experts assenyalen que es pot acudir a la figura de la comunitat de béns, que també es va reformar el 2021 per introduir a l’article 404 que a falta d’acord unànime dels copropietaris de l’animal, l’autoritat judicial decidirà la destinació de la mascota tenint en compte l’interès dels coamos i el benestar de l’animal, podent-se’n preveure el repartiment dels temps de gaudi i cura si fos necessari, així com les càrregues associades a la seua cura. “Esperem que en aquests casos els jutges apliquin per analogia a la norma que regula aquestes custòdies en els matrimonis i es tingui en compte el benestar de la mascota i l’interès familiar perquè no hi hagi una distinció que perjudiqui els animals”, assenyala Estela Torres.En la mateixa línia, Mireia Pardell afegeix que “la legislació arriba després dels canvis que viu la societat, quan ara mateix hi ha cada vegada més parelles que decideixen no casar-se”. D’altra banda, el benestar de l’animal també arriba a qüestions com la custòdia dels fills. Sobre això, Pardell remarca que en cas que un dels cònjuges hagi maltractat o causat la mort de l’animal de companyia de la família, no podrà optar a la custòdia compartida dels menors. “El concepte de família cada vegada és més ampli i la llei ho ha de tenir en compte”, destaca Pardell.

Més del doble que nens i nenes de fins a 10 anys

Les llars que decideixen tenir com un membre més una mascota no han deixat de créixer en els últims anys i la xifra d’animals domèstics ja suposa més del doble que de nens i nenes de fins a 10 anys empadronats a les comarques lleidatanes. Advocats assenyalen que, en cas de separació o divorci, compleixen un paper molt important, també en el benestar de la mateixa família, sobretot quan hi ha menors. “Encara hi ha molts prejudicis amb les mascotes. S’ha avançat en aquest aspecte, però encara falta per fer”, defensen.

Carta als propietaris sobre les obligacions

L’alcalde de Lleida, Fèlix Larrosa, ha remès una carta als propietaris i propietàries d’animals de companyia censats a la ciutat per recordar-los la responsabilitat que comporta la tinença i que s’accentua encara més amb la llei de benestar animal que contempla, en cas d’abandó, multes que superen els 10.000 euros. A la missiva, es recorden obligacions com que han d’estar identificats amb microxip, no se’ls pot deixar sense vigilància i que a la via pública han d’anar lligats i que cal recollir els seus excrements.