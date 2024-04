Els acusats de violar una menor a Manresa el 2019 accepten els fets a canvi de rebaixar la pena de 24 a 4 anys de presó

detail.info.publicated Redacció Redactora del digital Alcoletge detail.info.verificated Creat: Actualitzat:

L'Audiència de Barcelona ha condemnat els dos acusats de violar una menor a Manresa l'any 2019 a 4 anys de presó i a 3,5 anys respectivament. Fiscalia, l'advocada de la víctima i la defensa dels acusats han arribat a un acord de conformitat aquest dimecres, quan s'havia de celebrar el judici. El tribunal ha interposat també una indemnització de 40.000 euros pels danys morals causats a la víctima -20.000 euros per a cadascun-. Als dos processats se'ls ha aplicat dos atenuants: dilacions indegudes i reparació del dany. A més, per a un d'ells -el que té la pena més baixa- també se li ha aplicat l'atenuant d'alteració psíquica. La fiscalia demanava inicialment una pena de 24 anys de presó per a cadascun d'ells i 6 anys de llibertat vigilada.

L'acord de conformitat arribat entre totes les parts estableix la condemna als acusats per dos delictes: un d'agressió sexual en concepte d'autor i un altre d'agressió sexual en concepte de cooperador necessari. A tots dos se'ls hi aplica els atenuants de dilacions indegudes i reparació del dany, mentre que a un també se li aplica l'atenuant d'alteració psiquiàtrica. Per això, per a un dels acusats la pena ascendeix als 4 anys de presó -2 anys per a cada delicte-, mentre que per al segon acusat la pena és de 3 anys i 8 mesos de presó -1,9 anys per a cada delicte-.

A més, també s'imposa per a tots dos la mesura de llibertat vigilada durant deu anys i la prohibició de fer qualsevol activitat o treballar -sigui retribuït o no- durant deu anys amb feines que comportin un contacte regular i directe amb menors d'edat. Tampoc podran comunicar-se ni apropar-se a menys de mil metres de la víctima. Un d'ells no podrà fer-ho durant 7 anys i vuit mesos i l'altre durant vuit anys.

D'altra banda, el tribunal també ha interposat una indemnització de 40.000 euros "pels danys morals causats a la víctima", que els acusats ja han consignat.

Una petició de pena inicial de 24 anys de presó

L'Audiència de Barcelona havia de jutjar aquest dimecres els dos joves, de 24 i 27 anys, acusats de violar una menor a Manresa. Els fets van passar de matinada el 17 de novembre de l'any 2019, a l'interior d'un cotxe a la zona de Les Bases. Segons l'escrit inicial de fiscalia, els dos acusats, que coneixien la víctima, es van apropar a la menor i li van oferir una beguda. Després, la van convidar a pujar al cotxe per continuar la conversa. En el text inicial, el fiscal assenyala que "instants després", la jove es va començar a sentir marejada i, malgrat que la seva intenció era sortir del cotxe, els dos joves la van agafar pels braços i cames, i la van violar. Com a conseqüència de l'agressió, la víctima va patir diverses lesions.

Els dos acusats van ser detinguts i van quedar en llibertats amb càrrecs, amb l'obligació de comparèixer dos cops al mes als jutjats. Inicialment el fiscal els acusava de ser autors i cooperadors d'un delicte d'agressió sexual i demanava 24 anys de presó per a cadascun dels fets. També demanava 6 anys de llibertat vigilada per a cada delicte i els prohibia apropar-se o acostar-se a la víctima a una distància inferior als 1.000 metres durant un temps superior als dos anys.