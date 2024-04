L’atracció més alta de PortAventura deixa diverses persones suspeses a l’aire

View this post on Instagram

detail.info.publicated Redacció detail.info.verificated Creat: Actualitzat:

Diumenge passat, 14 d’abril, va succeir un incident, sense gravetat, en una de les atraccions de PortAventura World. Es tracta de l’Hurakan Condor, la més alta del parc amb els seus 100 metres, on un dels seus vagons no va funcionar en el moment de la caiguda lliure i va deixar suspesos en el punt més alt diversos usuaris, segons ha avançat Diari Més, que cita el vídeo publicat a les xarxes socials per Coastergramer. A les imatges es pot veure com els vagons de llançament no funcionen i es veuen els clients pujats en l’atracció sense saber què succeïa.

L’Hurakan Condor de PortAventura World és la segona torre de caiguda lliure més alta d’Espanya.