Mor el filòsof i polític Josep Maria Terricabras

El catedràtic de Filosofia i exeurodiputat d’Esquerra Republicana (ERC) Josep Maria Terricabras va morir ahir als 77 anys. Terricabras, nascut a Calella el 12 de juliol del 1946, va formar part del Parlament Europeu en la vuitena legislatura de la institució, entre 2014 i 2019. Durant aquesta etapa va ser nomenat president del grup de l’Aliança Lliure Europea a l’eurocambra. Llicenciat en Filosofia i Lletres per la Universitat de Barcelona (UB), la seua trajectòria política ha estat sempre vinculada a ERC, partit que ahir va emetre un comunicat en el qual es mostrava colpejat pel traspàs de Terricabras i del qual va destacar el “compromís amb el servei públic”. Terricabras va començar la seua aventura política el 2012, quan va tancar la candidatura d’ERC per la demarcació de Girona com a independent a les eleccions al Parlament. Dos anys després seria el candidat dels republicans a les eleccions al Parlament Europeu.En l’àmbit universitari es va doctorar en Filosofia i Ciències de l’Educació per la UB i per la Universitat de Münster, a Alemanya, i va dur a terme estades d’investigació en aquesta mateixa institució, al Saint John’s College de Cambridge, al Regne Unit, i a la Universitat de Califòrnia, a Berkeley, als EUA. La seua especialitat era la filosofia contemporània, centrada en l’obra de Ludwig Wittgenstein.