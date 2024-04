Restauració de l'altar de la Moreneta a la Catedral

La Confraria de la Mare de Déu de Montserrat de Lleida restaurarà l’altar dedicat a la Moreneta ubicat a la Catedral Nova de Lleida. La restauració anirà a càrrec de José A. Ferrer i es farà al llarg del mes de maig que ve. El retaule i el camerino, de fusta policromada, tenen una bona conservació general però és necessari una restauració per evitar que vagin a més els desperfectes que s’han detectat. L’actuació també permetrà recuperar la policromia original del conjunt.

Per finançar la restauració, s’han recollit donatius i aportacions però encara falten 22.000 euros. La Confraria manté obert el canal d’aportacions a través del compte bancari ES56 0081 0455 9300 0204 el 1708. Aquest va ser un dels principals temes que es van plantejar en l’Assemblea de la Confraria de la Mare de Déu de Montserrat, celebrada dissabte passat, així com la romeria a Montserrat que es prepara per al proper mes de juliol. El 27 d’abril vinent se celebrarà la festivitat de Montserrat amb diversos actes, com l’ofrena de flors i ciris a la Moreneta al llarg de la jornada.