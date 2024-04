Alerta alimentària per la presència d’aflatoxines que poden provocar càncer en ametlles procedents dels EUA

detail.info.publicated detail.info.verificated Creat: Actualitzat:

El Sistema d’Alerta Ràpida per a Aliments i Pinsos de la Unió Europea (Rasff) ha emès una alerta alimentària advertint de la presència d’aflatoxines, que augmenten el risc de patir càncer, per sobre dels nivells permesos en ametlles procedents dels Estats Units.

Aquestes aflatoxines són produïdes pel fong 'Aspergillus', localitzat especialment en zones amb climes càlids i humits, i la seua exposició es relaciona amb un risc més elevat de patir alguns tipus de càncer com el càncer de fetge. L’alerta va ser emesa per Espanya el passat 4 d’abril al sistema Rasff, que l’ha qualificat com un risc "seriós" per a la salut i s’ha restringit la seua distribució a Espanya.

Davant d’aquesta alerta, FACUA-Consumidors en Acció ha criticat que el sistema Rasff no ofereixi informació sobre l’empresa productora ni la zona on s’han conreat les ametlles. Les anàlisis s’han realitzat en un control de fronteres.

En aquest sentit, ha apuntat que l’escassa informació publicada per Comissió Europea sembra la sospita sobre totes les ametlles procedents dels Estats Units, ja que no dona detalls sobre l’empresa productora i ni tan sols de la zona del país en la qual s’han conreat.