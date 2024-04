Google acomiada 28 treballadors per protestar contra el genodici a Palestina

detail.info.publicated europa press

La companyia tecnològica nord-americana Google ha acomiadat 28 treballadors després de protagonitzar una sèrie de protestes contra el Projecte Nimbus, valorat en 1.200 milions de dòlars (uns 1.124 milions d’euros), per proporcionar serveis al núvol i d’Intel·ligència Artificial al Govern israelià.

"Aquesta tarda, Google ha acomiadat indiscriminadament 28 treballadors, inclosos aquells d’entre nosaltres que no van participar directament en la històrica asseguda d’ahir, que va durar deu hores," resa un comunicat de 'No Tech For Apartheid Campaign' (No a la Tecnologia per a l’Apartheid), organització de treballadors de Google i Amazon que demanen de no tirar endavant el Projecte Nimbus.

En aquest sentit, l’organització ha assegurat que aquest "flagrant acte de represàlia" és indicador que Google "valora més" el seu contracte amb "el Govern i l’Exèrcit genocides israelians" que als seus propis treballadors, que també es queixen d’haver estat ignorats pels alts càrrecs de la companyia durant tres anys.

Nombrosos treballadors de l’empresa van realitzar dimarts una seguda de deu hores a les oficines de les ciutats de Nova York, Seattle, Sunnyvale i Califòrnia, que va ser retransmesa en directe pel servei de Twitch. Fins a nou manifestants van ser arrestats després que els caps de cada filial truquessin a la Policia, segons ha denunciat la mateixa organització.

"Avui han castigat amb acomiadaments massius tots els treballadors que han pogut associar a aquesta acció mitjançant una xarxa de vigilància a les oficines. Google ha al·legat 'intimidació' i 'assetjament' com a motius de l’acomiadament dels treballadors. Si hi ha hagut intimidació o assetjament en l’empresa, els nostres companys palestins, àrabs i musulmans han estat els destinataris", ha asseverat 'No Tech For Apartheid Campaign'.

En aquest sentit, han desmentit les afirmacions de Google sobre pintades en la propietat o sobre "impedir físicament" la feina d’altres persones, i l’organització ha assegurat que no hi va haver danys a la propietat ni amenaces a altres treballadors. "Al contrari, van rebre una resposta aclaparadorament positiva i mostres de suport", ha agregat.

"Els treballadors de Google tenim dret a protestar pacíficament per les condicions de la nostra feina. Aquests acomiadaments han estat clarament represàlies. (...) Aquests acomiadaments massius i il·legals no ens aturaran. Al contrari, només serveixen com a combustible addicional per al creixement d’aquest moviment", ha afegit.

D’altra banda, ha acusat a Google de mentir als treballadors i als mitjans de comunicació en afirmar que el Projecte Nimbus "no està dirigit a càrregues de treball altament sensibles, classificades o militars rellevants per als serveis d’armament o intel·ligència", i ha citat un informe de la revista ESTAFI en el qual es revela que Google ha creat eines "a mida" per al Ministeri de Defensa israelià.

Després d’això, han culpat el director executiu de Google, Sundar Pinchai, i el director executiu de Google Cloud, Thomas Kiruan, d’especular "amb el genocidi". "No podem entendre com aquests homes són capaços de dormir a la nit mentre la seua tecnologia ha permès 100.000 palestins morts, desapareguts o ferits en els últims sis mesos del genocidi d’Israel", diu el comunicat.