Què s'ha de fer per evitar ser en una mesa electoral el 12-M?

detail.info.publicated Redacció

detail.info.verificated Creat: Actualitzat:

Si has estat seleccionat com a membre d'una mesa electoral i vols presentar una excusa per evitar anar-hi, aquí t'expliquem com fer-ho:

1. Identifica la teva situació: Abans de tot, assegura't que compleixes amb algun dels motius per als quals pots presentar una excusa. Aquests poden ser raons familiars, professionals, personals o d'acceptació automàtica.

2. Sol·licita una excusa:

Descarrega el formulari: Sol·licita el formulari de renúncia a la teva Junta Electoral de Zona (JEZ) corresponent. Normalment, aquest formulari es pot trobar a la mateixa seu de la JEZ o a la seva pàgina web oficial.

Omple el formulari: Omple el formulari amb les teves dades personals i indica clarament el motiu pel qual vols presentar una excusa. Adjunta qualsevol documentació que acrediti el teu motiu (certificats mèdics, laborals, etc.).

3. Presenta el formulari:

En persona: Porta el formulari omplert i la documentació necessària a la teva JEZ corresponent dins del termini establert (normalment set dies després de rebre la notificació).

Per correu certificat: Si no pots anar-hi en persona, pots enviar el formulari i la documentació per correu certificat a la JEZ.

4. Espera la resposta: La JEZ té cinc dies per resoldre la teva sol·licitud i informar al primer suplent de la teva baixa. Si la teva excusa és acceptada, es realitzarà un nou sorteig per triar un altre membre per a la mesa electoral.