Brussel·les imposa "obligacions més estrictes" a pàgines de vídeos 'porno' per protegir els menors

El comissari per al Mercat Interior, Thierry Breton, durant la roda de premsa celebrada a Brussel·les sobre la proposta de la Comissió Europea per defensar la propietat intel·lectual a la UE.ACN

detail.info.publicated acn

detail.info.verificated Creat: Actualitzat:

Pornhub, Stripchat i XVideos hauran de complir des de la setmana que ve les "obligacions addicionals" de protecció dels menors imposades per la Comissió Europea. Les tres plataformes hauran de complir les "obligacions més estrictes" previstes per la Llei de Serveis Digitals, que inclouen l'entrega a Brussel·les d'avaluacions de riscos, la implementació de mesures de mitigació per abordar els "riscos sistèmics" vinculats als seus serveis i el compliment d'exigències de transparència relacionades, entre d'altres, amb la publicitat. La Comissió Europea té sota el focus les tres plataformes més grans del món de contingut pornogràfic per vigilar les mesures per protegir els menors i la difusió de contingut il·legal.

Pornhub i Stripchat hauran de complir les obligacions addicionals imposades per la Comissió Europea a partir del 21 d'abril i XVideos a partir del 23 d'abril. Les exigències se'ls apliquen en superar els 45 milions d'usuaris mensuals a la UE.

Concretament, la Comissió Europea exigeix a les tres plataformes mesures de mitigació per protegir els drets dels infants i evitar que els menors puguin accedir als seus continguts, entre d'altres, amb eines de verificació de l'edat. La Llei de Serveis Digitals també obliga les tres plataformes a posar en marxa protocols contra la difusió de continguts d'abús sexual infantil i de material íntim sense consentiment, així com a tenir mecanismes per supervisar i retirar aquests continguts.

En cas d'incompliment, les plataformes s'exposen a sancions que poden arribar a ser de fins al 6% de la facturació mundial.