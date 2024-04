Hubble captura un brillant duo galacticoestel·lar

detail.info.publicated REDACCIÓN detail.info.verificated Creat: Actualitzat:

Aquesta imatge del Telescopio Espacial Hubble de la NASA/ESA mostra NGC 3783, una brillant galàxia espiral barrada a uns 130 milions d’anys llum que també presten nom al seu grup de galàxies.

Igual com els cúmuls de galàxies, els grups de galàxies són agregats de galàxies unides gravitacionalment. Tanmateix, els grups de galàxies són menys massives i contenen menys membres que els cúmuls de galàxies: mentre que els cúmuls de galàxies poden contenir centenars o fins i tot milers de galàxies constituïdes, els grups de galàxies no solen incloure'n més de 50.

La Vía Láctea és en realitat part d’un grup de galàxies, conegut com a Grup Local, que també allotja unes altres dos grans galàxies (Andròmeda i la galàxia del Triangle), així com diverses dotzenes de galàxies satèl·lits i nanes. El grup de galàxies NGC 3783 conté 47 galàxies. També sembla estar en una etapa força primerenca de la seua evolució, la qual cosa el converteix en un objecte interessant per estudiar.

Si bé el focus d’aquesta imatge és la galàxia espiral NGC 3783, l’atenció se centra igualment a l’objecte molt brillant a la part inferior dreta d’aquesta imatge. Aquesta és l’estrella HD 101274. La perspectiva d’aquesta imatge fa que l’estrella i la galàxia semblin companyes properes, però això és una il·lusió. HD 101274 es troba a només 1.530 anys llum de la Terra, unes 85.000 vegades més a prop que NGC 3783. Això explica com una sola estrella pot semblar eclipsar a tota una galàxia, informa la NASA.

NGC 3783 és una galàxia Seyfert tipus 1, que és una galàxia amb una regió central brillant. Hubble el captura amb increïble detall, des del seu brillant escombri central fins els seus braços estrets i sinuosos i la pols que els travessa, gràcies a cinc imatges separades preses en diferents longituds d’ona de llum. De fet, el centre galàctic és tan brillant que presenta pics de difracció, que normalment només es veuen en estrelles com HD 101274.