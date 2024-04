L'OMS expressa "gran preocupació" perquè la grip aviària comenci a estendre's de persona a persona

detail.info.publicated EUROPA PRESS

El doctor científic líder de l'Organització Mundial de la Salut, el doctor Jeremy Farrar, alerta de “la gran preocupació” que suposa que la grip aviària pugui evolucionar i començar a estendre's de persona a persona.

L'H5N1 és una infecció gripal, que es va iniciar predominantment en aus de corral i ànecs. Fins avui, no s'ha registrat cap transmissió de l'H5N1 de persona a persona. El virus ha tingut una taxa de mortalitat "extremadament alta" entre els diversos centenars de persones que se sap han estat infectades per ell fins ara.

Pel que fa a un brot de virus H5N1 entre vaques lleteres als Estats Units, el cap de l'OMS ha instat les autoritats de salut pública a seguir vigilant de prop i investigant, "perquè pot evolucionar i transmetre's de diferents maneres".

"Les estructures de munyida de les vaques creen aerosols? És l'entorn on viuen? És el sistema de transport el que ho està propagant per tot el país? Es tracta d'una gran preocupació i crec que hem d'assegurar-nos de que, si el virus H5N1 es transmet de persona a persona, estiguem en condicions de respondre immediatament amb un accés equitatiu a les vacunes, els tractaments i els diagnòstics”, ha assenyalat.

La notícia arriba en un moment en què l'OMS ha anunciat l'actualització del llenguatge per descriure els patògens transmesos per l'aire, en un intent d'augmentar la cooperació internacional en cas d'una pandèmia nova i esperada.

Segons explica el doctor Farrar, la iniciativa va sorgir arran de l'emergència provocada pel Covid-19 i el reconeixement que faltaven termes comunament acordats entre metges i científics per descriure com es transmetia el coronavirus, cosa que augmentava el repte de superar-la.

Per contrarestar-ho, l'OMS va dirigir consultes amb quatre importants organismes de salut pública d'Àfrica, la Xina, Europa i els Estats Units abans d'anunciar l'acord sobre una sèrie de nous termes consensuats. Entre ells s'inclouen les "partícules respiratòries infeccioses" o "IRP", que s'han d'utilitzar en lloc d'"aerosols" i "gotetes", per evitar qualsevol confusió sobre la mida de les partícules en qüestió.

Més enllà de la nova terminologia, la iniciativa consolida el compromís de la comunitat internacional per fer front a "epidèmies i pandèmies cada cop més complexes i freqüents", ha declarat el doctor Farrar als periodistes a Ginebra.

"És un primer pas molt important. Però el següent és mantenir unides les disciplines i experts, [perquè] estem utilitzant la mateixa terminologia, el mateix llenguatge, i ara hem de fer la ciència que proporcioni les proves sobre la tuberculosi, el Covid i altres patògens respiratoris, perquè sapiguem com controlar aquestes infeccions millor del que ho hem fet en el passat”, ha assenyalat.

Pel que fa al possible risc per a la salut pública de l'HN51, el científic en cap de l'OMS ha advertit que el desenvolupament de vacunes no és "on ha d'estar". "Tampoc les oficines regionals i nacionals i les autoritats de salut pública de tot el món tenen capacitat per diagnosticar l'H5N1", ha assenyalat.