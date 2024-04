Mor un menor d’uns 14 anys en llançar-se a un gorg a Sant Fruitós de Bages per banyar-se

El gorg de Sant Fruitós de Bages on un noi ha perdut la vida en llançar-s'hi per banyar-seNia Escolà / ACN

detail.info.publicated acn

detail.info.verificated Creat: Actualitzat:

Els Bombers han localitzat el cos sense vida del menor, d'entre 14 i 15 anys, que s'havia llançat a un gorg per banyar-se a Sant Fruitós de Bages conegut com Els Tres Salts. L'avís s'ha rebut aquest divendres a les 11.20 h. i l'han donat els mateixos amics del noi en veure que no sortia de l'aigua. Aquest divendres no hi havia classes i el grup d'amics ha anat al gorg a banyar-se. El dispositiu de recerca està format per 9 dotacions, incloent una unitat dels GRAE de subaquàtica. El gorg fa uns 4 metres de profunditat.