On és legal la marihuana?

A partir de l’1 d’abril de 2024, Alemanya es va unir a la llista de països en els quals és legal consumir cànnabis de forma recreativa i medicinal. Els alemanys podran tenir, consumir i conrear legalment la polèmica droga, però comercialitzar-la només estarà permès en associacions cannàbiques.

El primer país a legalitzar la marihuana per a tota mena d’ús al món va ser Uruguai el 2013, així com també va ser un dels pioners en autoritzar la seua venda de forma comercial el 2017. A Amèrica Llatina, Mèxic és l’únic un altre país on l’esmentat psicòtrop és legal per a consum recreatiu, en aquest cas des de 2021.

Com es mostra al gràfic, molts altres països de la regió i al voltant del món tenen accés a la marihuana només quan el seu consum és necessari per a tractaments mèdics. Països com Espanya, Argentina, Colòmbia, Xile, Itàlia, Regne Unit, Nova Zelanda, entre d’altres compten amb lleis que habiliten l’ús medicinal dels productes obtinguts de la planta Cannabis sativa.

Malgrat que a molts països el consum recreatiu de la marihuana és il·legal, el seu ús o possessió en diferents quantitats es troba despenalitzat, com és el cas de Xile, Colòmbia, Estònia o els Països Baixos. Sens dubte, la legalització de la famosa planta i els seus productes, i els efectes que puguin portar al desenvolupament cerebral dels seus consumidors si es comença massa jove, són temes que es continuaran discutint en el futur.