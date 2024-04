Tanca Cal Nenet per falta de relleu

La falta de relleu ha portat el centenari restaurant Cal Nenet, de l’Horta de Lleida, a tancar portes. Diumenge passat van oferir el seu últim servei al no trobar encara cap persona a qui traspassar la gestió del local, situat a la partida de Butsènit de la capital del Segrià. A començaments d’any, els responsables del restaurant van informar els seus clients que, després de gairebé 115 anys d’història, havien decidit traspassar el negoci familiar. “Mentre el destí no ens creui amb la persona adequada, continuarem donant servei en el nostre horari habitual”, assenyalaven llavors a les xarxes socials. Tanmateix, a començaments d’abril, van comunicar que seguirien oberts fins al dia 14 si no trobaven cap interessat.

En l’actualitat el restaurant estava regentat per Gerard Pelegrí, juntament amb la seua germana Anna i la seua mare, Clara Castro. “Hi ha hagut propostes però cap no s’ha concretat. Feia mesos que buscàvem el traspàs perquè feia temps que compaginàvem les nostres professions amb el negoci familiar. A més, també s’atansa l’edat de jubilació de la meua mare, per la qual cosa hem decidit buscar altres gestors”, va explicar ahir Pelegrí a aquest diari. “Com que no ha sortit ningú, vam decidir posar una data límit per tancar i va ser diumenge passat”, va afegir.El negoci va començar a funcionar el 1910 com a bar, va explicar Pelegrí, fins que el 1969 es va transformar en restaurant, amb l’especialitat de cuina catalana i de l’Horta de Lleida, amb els caragols i la carn a la brasa com a plats emblemàtics. “Els avis de la meua àvia el van obrir com a bar. Pel negoci han passat cinc generacions de la família”, va detallar. Després d’anunciar el traspàs, els clients habituals del restaurant van començar a anar-hi de forma més assídua. “En els últims mesos ja estaven mentalitzats que tancaríem i venien cada setmana. Diumenge, l’últim dia, alguns fins i tot van portar fotografies que tenien del restaurant, de trobades i records de tota la vida”, va dir Pelegrí. També a través de les xarxes socials, els seus clients han volgut deixar constància de la seua estima per la família i la cuina de Cal Nenet, fins i tot algun va mostrar sorpresa al no saber que tancaven. “Molta sort en aquesta nova etapa. Hem estat molt afortunats de poder gaudir de vosaltres”, van comentar.

“Hem pres una dura decisió però esperem trobar comprador”

Tot i que Cal Nenet va tancar diumenge passat, encara estan pendents de rebre alguna proposta per agafar el traspàs. “Hem pres una dura decisió, però esperem trobar comprador. Encara està en traspàs”, va assenyalar Gerard Pelegrí. El seu desig seria que es mantingués la tradicional cuina catalana i de l’Horta de la qual han fet bandera durant aquests anys. “Si hi ha alguna persona que hi està interessada, la família està disposada a tornar per acompanyar-los i ensenyar-los el que faci falta per tornar a arrancar el restaurant. Fins i tot si decideixen fer un altre estil”, va afirmar. Així mateix, va afegir que els últims anys han estat “molt bons, perquè la gent de ciutat vol cada vegada més aquest tipus de cuina i ser a l’aire lliure, sobretot després de la pandèmia, i teníem un bon volum de feina”. Els interessats poden contactar amb els propietaris a través del telèfon 690 393 111 i al correu electrònic calnenet@calnenet.cat.