Una trentena d'hospitals espanyols aconsegueixen fer 48 transplantaments d'òrgans en un sol dia

29 hospitals d'11 Comunitats Autònomes van aconseguir fer 48 transplantaments d'òrgans en un sol dia dimecres passat, segons ha informat el Ministeri de Sanitat. Aquell dia, 17 famílies van accedir a donar òrgans de parents difunts, i 2 persones més van donar òrgans en vida.

El mateix dia els òrgans van ser distribuïts entre els 29 hospitals de les 11 Comunitats Autònomes, de tal manera que se'n van poder beneficiar 48 persones. 25 transplantaments van ser renals, 11 hepàtics, 7 pulmonars, 3 cardíacs i 2 pancreàtics. Una de les operacions es va fer en un pacient en urgència zero, és a dir, en situació crítica amb risc imminent de traspàs si no es fa a temps el transplantament. Entre els beneficiaris hi havia 3 nens.