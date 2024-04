Busca l'avi mort al final de la Guerra Civil a Lleida

“Mai no vaig conèixer el meu avi i des de fa poc ni tan sols coneixia el seu segon cognom. Demano ajuda per poder localitzar les seues restes.” Així s’expressa Ramon Ber Sabaté, veí de Tortosa, que explica a SEGRE com va iniciar la recerca del seu familiar. Fins fa mig any, ni tan sols sabia el seu nom complet. “Buscant per internet vaig trobar una ressenya al Banc de Memòria del Memorial Democràtic i vaig conèixer el seu segon cognom. Ja he enviat una mostra de l’ADN per si algun dia troben les seues restes”, afegeix. Segons Ber, el seu avi, Antonio Sabaté Martí, de Gandesa, s’havia estalviat anar a la mili però va anar suplint, a canvi de diners, que no va rebre, un dels fills de les persones per a qui treballava. “Va ser fatal per a ell”, remarca. En aquell moment tenia dos filles, una de sis anys, mare de Ramon Ber, i una altra que era un nadó. “La meua àvia va patir depressió postpart i va estar ingressada en un psiquiàtric. Tampoc no van tornar a saber res d’ella”, relata. Les dos nenes van ser separades, ja que cadascuna se’n va anar a viure amb avis diferents. Segons Ber, un veí de Gandesa va explicar a la família del seu avi que l’havia vist mort en una cuneta de la carretera de Ponts mentre fugien cap a França després d’acabar la brutal batalla de l’Ebre. “He preguntat als ajuntaments de Ponts i Oliana i m’han dit que a les fosses de les quals tenen constància no figuren dades del meu avi. La Generalitat tampoc no en sap res”, assegura. “Ara que soc avi m’he adonat de la importància de ser-ho. Jo no vaig poder conèixer mai el meu. M’agradaria saber on és i deixar-li flors”, conclou.

El cens de desapareguts compta amb 456 familiars

■ El cens de desapareguts de la Guerra Civil i el franquisme de la Generalitat compta amb un total de 456 familiars de lleidatans al tancament del 2023. De fet, l’any passat s’hi van inscriure 51 persones, una vintena més que l’any anterior. A tot Catalunya, figuren un total de 8.180 persones. Segons les dades de la Generalitat, més de 300 lleidatans es troben entre els desapareguts durant la contesa i la posterior dictadura. A aquests caldria afegir mig miler més de persones que van ser vistes per última vegada a les comarques lleidatanes procedents d’altres províncies, com el cas d’Antonio Sabaté Martí. Precisament, l’historiador Anton Monner ha trobat llistes amb noms de mil soldats franquistes que van morir a Gandesa a la batalla de l’Ebre.