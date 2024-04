La premsa local es reivindica

L’Associació Catalana de la Premsa Comarcal (ACPC), que compta amb 158 mitjans associats, va celebrar ahir a Juneda la 42a assemblea i la 16a convenció de la premsa local i comarcal amb el suport de la revista Fonoll, en les quals van participar representants de SEGRE i de Nova Tàrrega. Malgrat els temps d’incertesa, l’entitat es va mostrar optimista. El seu president, Francesc Fàbregas, va defensar que “som la premsa del territori i sense les nostres publicacions, la història de Catalunya no seria la mateixa”. Fàbregas va explicar que l’audiència d’aquests mitjans ha augmentat un 5% l’últim any. L’alcalde, Antoni Villas, va assegurar que “la gent vol saber el que passa a casa, cada vegada es valora més el producte de proximitat”. L’escriptor Rafel Nadal va impartir una xarrada en la qual va destacar que “la memòria és un luxe que la societat només s’ha pogut permetre en moments civilitzats”. Per la seua part, Núria de José Gomar, vicedegana del Col·legi de Periodistes, va oferir una radiografia de la professió en la qual va reconèixer “la il·lusió i l’empenta del sector”. Així mateix, es van entregar reconeixements a Òmnium Cultural i a publicacions que estan d’aniversari com Fonoll, pels 45 anys, i la revista Sió d’Agramunt, pels 60. També es va aprovar la incorporació a la junta directiva de Laia Pedrós, directora de Nova Tàrrega (del Grup SEGRE), i d’Anna Bertran, directora de Sió, i és aquesta la primera junta formada per més dones que homes. Finalment, es va entregar el llibre editat pels 40 anys de l’ACPC, que inclou l’article del periodista de SEGRE Xavier Santesmasses El periodista de territori a Lleida en el darrer mig segle.