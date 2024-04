Primer Circaire, el festival de circ de carrer de Bellcaire

Bellcaire d’Urgell va acollir ahir a la tarda la primera de les dos jornades de Circaire, el seu primer festival de circ al carrer. Els carrers d’aquest municipi de la Noguera es van omplir ahir de públic familiar que no va voler perdre’s les actuacions de diferents disciplines artístiques com el clown, malabars, equilibris, titelles, música i llit elàstic. En total, hi va haver vuit propostes de set companyies. Les tres primeres van tenir lloc ahir amb el taller de circ, a càrrec d’Improvisto’s Krusty Show (plaça del Mercat); Sidecar, de Pessic de Circ (plaça 1 d’Octubre), i Collage, de Bot Project (a la pista). Per avui hi ha previst un nou taller amb Improvisto’s Krusty Show i els espectacles Adeu, Peter Pan, de Festuc Teatre; L’Home roda, de Professor Karoli; Minuti, amb Jam, i tancarà Los Barlou amb Set Up.