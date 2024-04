La Seu Vella més electrònica

Més d’un miler de persones van vibrar ahir al ritme de la música electrònica al Turó de la Seu Vella de Lleida en una nova edició del festival Algoritmo. Des de les quatre de la tarda i fins a les onze de la nit, el certamen va congregar unes 1.300 persones, de forma rotatòria, i amb una venda d’entrades anticipades que va fregar el miler. La majoria dels assistents procedien de Lleida i també van venir per a l’ocasió des de Barcelona, Madrid, Saragossa, Girona, València o Granada, van destacar des de l’organització.

La majoria dels assistents van destacar l’especial enclavament per celebrar el festival. “Una ubicació emblemàtica i única”, van assenyalar a aquest diari un grup d’amigues de Lleida que era la primera vegada que acudien a l’Algoritmo. D’altres, en canvi, repetien experiència i ja hi havien assistit en edicions anteriors. El festival també va ser excusa per celebrar aniversari, com el cas d’un grup d’amics de Barcelona que va venir a Lleida per visitar la noia que feia anys. “És interessant que s’elegeixi un monument tan especial com la Seu Vella per celebrar un festival d’aquest estil”, va comentar una de les assistents mentre a l’escenari desplegava el seu repertori el DJ lleidatà Yung Prado, estrella del cartell d’aquesta edició, que va llançar l’any passsat a les xarxes la cançó Quiero volver a repetir, un remix al costat del popular cantant porto-riqueny Rauw Alejandro. També hi van actuar els DJ Álvaro Tamborero, Lose Endz i Srxmas.L’entitat sense ànim de lucre Elektro Ponent està darrere del festival i el seu objectiu és “aportar aquesta activitat a favor de la Seu Vella perquè sigui una iniciativa moderna, sostenible, amb horaris conciliadors i per oferir tardeos de qualitat a la ciutat i amb l’emblemàtic monument com a referència i, també, guanyar visitants”.