Alerta per plàstic en lots de croquetes de tres súpers

El departament de Salut del Govern basc va alertar dissabte de la possible presència de fragments de plàstic en croquetes de bolets congelades de les marques Bonpreu, Alteza i Eroski. Per això, es recomana a les persones que tinguin al domicili aquests productes que s’abstinguin de consumir-los mentre que l’empresa fabricant està procedint a la retirada del producte del mercat i ha avisat tots els seus clients. Segons va donar a conèixer el departament basc, l’Agència Espanyola de Seguretat Alimentària i Nutrició va comunicar l’alerta per possible presència de fragments de plàstic en croquetes de bolets congelades de les marques Bonpreu, Alteza i Eroski. Segons la informació disponible, els productes van ser distribuïts a Andalusia, Castella-la Manxa, Castella i Lleó, Catalunya, La Rioja, Madrid i País Basc.

El primer dels productes assenyalats correspon a la bossa de 350 grams de croquetes de ceps de Bonpreu; lots: 40111 (data de consum preferent desembre-25), 31122 (data de consum preferent octubre-25), i 40124 (data de consum preferent desembre-25). El segon són les croquetes de bolets boletus edulis d’Alteza; lot 31108 (data de consum preferent: abril-25); i l’últim serien les croquetes de boletus edulis d’Eroski; lots 30610 (data de consum preferent novembre-24) i 31122 (data de consum preferent abril-25).