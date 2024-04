Com aconseguir que la rosa de Sant Jordi duri més

detail.info.publicated Redacció

detail.info.verificated Creat: Actualitzat:

Aquest Sant Jordi els majoristes preveuen vendre uns set milions de roses a tot Catalunya.

Per aconseguir que la flor duri més temps fresca i radiant, el primer consell que donen els experts és comprar-la en condicions òptimes. Es recomana especialment que s'opti per adquirir la rosa en establiments regentats per floristes professionals que mantenen les flors a temperatures adequades fins al moment de la venda.

A l'hora de triar-la, s'aconsella elegir-ne una amb una tija llarga i pètals de color viu. Per comprovar-ne la frescor, s'ha de pessigar lleugerament el punt on els pètals es connecten amb la tija; si és ferm, la rosa és fresca.

La conservació és fonamental: s'ha de retirar l'embolcall tan aviat com es pugui perquè la flor respiri millor i fer un tall transversal a la tija d'aproximadament 1 cm amb tisores de podar o un ganivet esmolat. Això augmentarà la superfície d'absorció d'aigua i evitarà la oxidació.

El gerro on es col·loqui la flor s'ha d'omplir amb tres quartes parts d'aigua, que no ha de ser excessivament freda, de manera que la part de la tija submergida en l'aigua no tingui fulles per evitar la putrefacció i la proliferació de bacteris. L'aigua del gerro s'ha de canviar cada dos dies.

Afegir mitja aspirina, unes gotes de lleixiu o productes específics de floristeria pot ajudar a mantenir la rosa fresca més temps i evitar bacteris.