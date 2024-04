Construeixen a Catalunya un processador quàntic analògic "sense precedent global"

detail.info.publicated Redacció detail.info.verificated Creat: Actualitzat:

Un equip de l’Institut de Ciències Fotòniques (Icfo), dirigit per la investigadora Leticia Tarruell, ha construït un processador quàntic analògic "sense precedent global". Segons un comunicat de la Generalitat d’aquest dilluns, es tracta d’un microscopi de gasos quàntics, anomenat 'Quione', capaç de detectar àtoms individuals de gasos quàntics d’estronci.

L’aparell permetrà comprendre i abordar el comportament i les propietats de materials quàntics complexos i simplificar i resoldre problemes "que els ordinadors actuals no són capaços". El 'Quione' és un dels vuit projectes de l’Icfo que la Generalitat cofinança en el marc de la seua aposta per les tecnologies quàntiques. La seua creació suposa "un pas important per al posicionament de Catalunya i el seu ecosistema d’innovació al mapa mundial" de la quàntica i de les tecnologies disruptives i emergents.