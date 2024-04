Octavi Vilà, ordenat nou bisbe de Girona

La catedral de Girona va acollir ahir l’ordenació episcopal i inici del ministeri de fra Octavi Vilà com a bisbe de Girona després de dos anys al càrrec després de la mort de Francesc Pardo. A la cerimònia van assistir més de mil persones i un altre mig miler la van seguir en directe des de fora a través de la pantalla gegant instal·lada pel bisbat. En una entrevista a La Vanguardia, Vilà va reconèixer que l’Església va abordar els abusos “de manera incorrecta” durant molts anys. “Aquest tema es va abordar de manera incorrecta, amb el trasllat a altres parròquies, col·legis o tercers països, per treure’s el problema de sobre”, va criticar. Sobre política va dir que “el nostre paper és afavorir que transcorri a la taula del debat i del diàleg”. Quant a la falta de vocacions, va apostar per traslladar fidels a les parròquies més grans i no “carregar en excés de treball” els sacerdots.