Sabons artesanals a Montgai

Una vintena de productors de sabons artesanals van participar ahir en la 15 edició de Net, la fira del sabó i la cosmètica natural de Montgai, que es va celebrar amb un important augment de parades saboneres vingudes de tot Catalunya i Aragó. L’encarregada d’inaugurar l’esdeveniment va ser Agnès Russiñol, directora del Consorci de Comerç, Artesania i Moda, que va atendre algunes reivindicacions de les artesanes saboneres respecte a l’excés de la burocràcia administrativa.

“El balanç és molt positiu, és una fira altament comercial perquè la gran majoria de visitants acaben comprant”, va valorar l’alcalde de Montgai, Jaume Gilabert. “El sector manifesta una àmplia satisfacció perquè en general han mantingut les vendes de l’any passat i aprofiten la trobada per intercanviar inquietuds i metodologies de treball”, va afegir. Els paradistes van exposar i van vendre els seus productes artesans, des del tradicional sabó de caldera a fins sabons fets amb fruites i hortalisses com el carbassó o el pebrot. La fira es va desenvolupar a la plaça Prat de la Riba i al carrer Pere Mirats.A les 8 del matí va sortir la caminada popular de la Marxa del Baix Sió, dins dels circuits del web marxa.cat com a marxa saludable, en la qual van participar unes 200 persones que van recórrer els camins del Montgai i Cubells.Així mateix, centenars de persones van assistir durant tot el dia a la fira, on van poder visitar el museu agrari del Group Gili i Lo Carreró de Montgai, així com participar en xarrades sobre ornitologia i assistir a la presentació del llibre Sabó de casa, de Montse Vendrell. També van poder observar l’elaboració del sabó de caldera fet per les mestres saboneres de Montgai, recreant l’ofici dels barrellaires i els morcaires. Per la seua part, l’associació de joves del municipi va preparar una gimcana en format Paraulògic sobre les paraules característiques de Montgai.

Preus des dels 3 fins als 12 euros

Gilabert va comentar que els preus dels sabons varien depenent de la mida i del tipus, des dels 3 i 5 euros fins als 10 o 12. “El sabó de caldera es venia per 4 o 5 euros”, va explicar. Així mateix, l’alcalde va lamentar que el context d’inflació hagi provocat un lleuger augment dels preus, a causa de l’augment dels costos de producció.