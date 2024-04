Seròs va reobrir ahir la plaça de les Escoles, centre neuràlgic del poble, que era en obres des de fa uns quatre mesos per eliminar barreres arquitectòniques i que sigui accessible per a tothom. Els treballs van comptar amb una inversió estatal de 250.000 euros. L’ajuntament va convidar els veïns a un berenar popular i els gegants van protagonitzar una cercavila, com a rematada dels actes per a la diada de Sant Jordi.