Tinder llança una millora perquè les cites siguin més segures: on, quan i amb qui

Tinder, la popular aplicació de cites, llança la nova funcionalitat ‘Share My Date’ (Compartir informació de cita), que permet als usuaris compartir els plans amb la seua cita directament amb els seus amics i éssers estimats des de l’app.

Segons ha anunciat l’empresa en un comunicat, "preparar-se per a una primera cita és més divertit i segur quan podem compartir-ho amb els altres".

Tinder adapta així l’aplicació a una cosa que ja feien els usuaris. I és que més de la meitat dels usuaris ja informen els seus amics amb detalls de la cita.

“A Tinder continuem llançant noves funcionalitats amb l’objectiu de crear una experiència divertida, segura i respectuosa per a tothom”, explica en el comunicat la Directora de Marketing Melissa Hobley.

‘Share My Date’, s’ha dissenyat tant per a amics com per a familiars. Amb un simple botó els usuaris poden compartir tots els detalls sobre la cita, incloent ubicació, data, hora i fins i tot una foto del seu “match”, directament des de l’app. D’aquesta forma, poden decidir amb qui volen compartir la informació de la seua cita, fins i tot 30 dies abans.