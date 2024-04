Un 16% dels majors de 64 anys pateixen algun tipus de maltractament, segons dades oficials

detail.info.publicated europa press

Un 16% de les persones més grans de 64 anys és víctima d'algun tipus de maltractament segons les xifres oficials, una xifra que des de CCOO i el gerontòleg, membre de la Societat Espanyola de Geriatria i Gerontologia, autor, entre altres llibres, de La memoria de las personas mayores, Miguel Anxo Álvarez, consideren que arriba realment al 40 o 45%.

Anxo Álvarez ha ofert aquestes dades durant la presentació en roda de premsa de l’Observatori Social de les Persones Grans a Espanya, estudi que elabora anualment el sindicat.

"Les estadístiques oficials revelen que el 16% de les persones grans és víctima de maltractament; jo ho elevo al 40% o 45% per diverses raons. La primera que molta gent no accepta que el que percep sigui maltractament; d’altres ho amaguen per por de represàlies i d’altres, els que més, perquè no tenen les condicions psicofísiques per reconèixer el maltractament o fer-hi front", ha explicat el gerontòleg.

El perfil més habitual de les víctimes d’aquest maltractament és "una dona d’edat avançada, viuda i amb antecedents de maltractament en la família", no obstant l’expert en aquesta matèria ha indicat que el maltractament pot ser molt divers, des de físic a econòmic o psicològic.

Així mateix aquest maltractament als grans es porta a cap tant en l’entorn familiar com en els ancians que resideixen en institucions i és "un problema creixent derivat del corrent d’edatisme que hi ha arreu del món".

El secretari general de la Federació Estatal de Pensionistes de CCOO, Juan Sepúlveda ha indicat que el primer que volen és que es coneguin les dades fiables i reals per després buscar solucions per millorar l’atenció a les persones grans institucionalitzades amb més personal qualificat i més formació i, a més, conscienciar la societat.

Fomentar l’atenció a domicili i entre l'entorn familiar de les persones grans és una altra de les qüestions que el sindicat considera necessari abordar.

Necessitat d’una llei integral

Per la seua part el secretari general de CCOO d’Astúries, José Manuel Zapico ha incidit aquest dimarts en la necessitat de desenvolupar una Llei de persones grans que permeti abordar tant la qüestió del maltractament com totes les qüestions relacionades amb la població més gran de 64 anys que a Espanya ja suposa el 20% del total i a Astúries el 30%.

Zapico ha indicat que si bé és cert que hi ha diversos reptes a abordar, en aquesta ocasió des de l’Observatori se'n volen destacar dos. El primer, visualitzar i abordar el maltractament a les persones grans; el segon dels reptes passa per reforçar el sistema sanitari, amb especial menció a l’atenció primària.

"És necessari reforçar l’Atenció primària de tal manera que es permeti una millor atenció de, entre altres qüestions les malalties cròniques. Per a això cal abordar amb valentia la reforma de les àrees sanitàries perquè a Astúries, en qüestió del sistema sanitari, no parlem d’un problema no econòmic sinó de gestió", ha destacat Zapico.

Atendre la salut mental és una altra de les qüestions que és necessari abordar així com el problema de la solitud no desitjada dels grans.

Juan Sepúlveda, ha repassat les diferents qüestions que aborda la present edició de l’Observatori Social de les Persones Grans a Espanya, i que passen per la situació de la població gran; el sistema públic de pensions; el sistema d’atenció a la dependència; el sistema nacional de salut; i les condicions de vida de la població gran: solitud no desitjada, salut mental, l’ús de les TIC, consum, maltractament a les persones grans, etc...

Sepúlveda ha advocat per invertir la dinàmica del sector que els llocs de treball que es destinen a atendre i cuidar les persones grans que són majoritàriament dones, amb baixa qualificació, amb ínfims salaris i i fins i tot treballant "en negre".