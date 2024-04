Donació a Aremi per a una sala d'hidroteràpia

La Fundació La Caixa, a través de CaixaBank, ha donat 10.000 euros a la Fundació Privada Aremi per a la creació d’una sala d’hidroteràpia. El suport es va visibilitzar dissabte durant les Curses Infantils de Bombers. Diferents accions promogudes per l’entitat a la qual s’han afegit col·laboracions d’empreses i particulars han permès a Aremi aconseguir els fons necessaris per tenir aquest equipament.

Es tracta d’un espai habilitat perquè persones amb grans problemes de mobilitat puguin fer sessions terapèutiques al medi aquàtic. Se’n beneficiaran directament les 47 persones, d’entre 3 i 67 anys, que viuen a la Residència Aremi. Aquestes sessions milloren l’atròfia muscular, la reducció d’espasticitat o la millora de la funció cardiovascular i la disminució de l’estrès ossi, entre altres beneficis.