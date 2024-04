El govern espanyol aprova el pla per indemnitzar les víctimes d’abusos sexuals a l’Església

detail.info.publicated europa press

El govern espanyol ha aprovat aquest dimarts 23 d’abril en el Consell de Ministres el pla per indemnitzar les víctimes d’abusos sexuals a l’Església catòlica els casos de la qual són molt antics, han prescrit o no han aportat prou proves. Es tracta d’una de les recomanacions que va fer el Defensor del Poble, Ángel Gabilondo, a l’informe que va presentar el mes d’octubre sobre abusos a l’Església, a proposta del Congrés dels Diputats.

"Volem donar resposta a aquestes recomanacions de l’informe del Defensor del Poble per prevenir, per reparar i per intentar saldar aquest deute que té la nostra societat i la nostra democràcia amb les víctimes d’aquests abusos sexuals", ha assegurat el ministre de la Presidència, Justícia i Relacions amb les Corts, Félix Bolaños, en roda de premsa posterior al Consell de Ministres.

Segons ha assenyalat Bolaños, el pla conté cinc eixos d’actuació: el primer, reconèixer i reparar; el segon, atendre les víctimes; el tercer, prevenir; el quart, formar i sensibilitzar; i el cinquè, informar i investigar sobre el primer eix.

Així mateix, l’Executiu té previst organitzar un acte públic amb les víctimes d’abusos sexuals al si de l’Església Catòlica i amb els seus familiars. "Suposarà una reparació simbòlica de la nostra democràcia a aquestes persones que han patit els abusos", ha apuntat.

En tot cas, ha assenyalat que amb aquesta reparació simbòlica "per si mateixa no n’hi ha prou, per la qual cosa anirà acompanyada amb una reparació material "adequada" i "suficient" en termes econòmics per a les víctimes dels abusos.

Així, ha indicat que, amb aquesta finalitat, s’adoptaran les mesures legals i administratives que corresponguin per a aquells casos en els quals no hagin tingut oportunitat d’una reparació en l’àmbit judicial, per ser casos molt antics, per estar prescrits o perquè no existeixen proves. "Adoptarem mesurades per a per exemple ampliar els terminis de prescripció de la responsabilitat civil fins els 35 anys o evitar que alguns delictes prescriguin", ha assegurat.

Bolaños també ha exposat que el Govern vol reforçar el sistema d’ajuts a les víctimes mitjançant el desenvolupament de la Llei Orgànica de Llibertat Sexual, quant als ajuts econòmics que reben les víctimes de violències sexuals a Espanya.

Respecte al segon eix, ha precisat que l’Executiu posarà èmfasi en la prestació d’un tracte "adequat" i "òptim" a les oficines de detenció a les víctimes del delicte que el Ministeri de Justícia, de Presidència de Justícia i Relacions amb les Corts té habilitades. En aquest sentit, també té previst generar "entorns segurs" amb sales "amigables" per a les declaracions, per evitar que les víctimes puguin tenir cap contacte amb el seu agressor. Així mateix, ha explicat que tenen previst garantir l’assistència jurídica gratuïta a totes les víctimes d’abusos sexuals que també vulguin accedir a ella.

Quant al tercer eix, ha explicat que reforçaran les tasques de supervisió en les inspeccions educatives i que modificaran el Reial Decret d’Inspecció Educativa a Espanya "per formar i donar més competències als inspectors educatius".

Igualment, ha assegurat que l’Executiu formarà una nova figura en els centres docents, els coordinadors de benestar i de protecció. Va ser la Llei de Protecció a la Infància i a l’Adolescència davant la Violència (LOPIVI), que va entrar en vigor el 2022, la que va regular aquesta nova figura, per la qual cosa hauria d’estar implantada ja. En tot cas, Bolaños ha assenyalat que es començaran a impartir a partir del pròxim curs acadèmic cursos de formació "per poder formar adequadament els centres docents".

També ha avançat que l’Executiu té previst realitzar un estudi sobre la prevalença de la violència cap a la infància, amb l’objectiu de conèixer les causes on es produeix amb més freqüència, "per adoptar decisions i polítiques públiques que siguin adequades a aquesta qüestió". Així mateix, ha indicat que milloraran tots els sistemes d’obtenció de dades per poder adoptar "millors decisions", amb informació que sigui "actualitzada" i que ajudi.

A més, ha recalcat que el pla té a veure amb les competències de diferents departaments ministerials, per la qual cosa es crearà una comissió de diferents ministeris per fer el seguiment. La vigència d’aquest pla és fins l’any 2027.

El govern vol fer-ho en col·laboració amb l’església

"La nostra idea és fer-ho de la mà amb l’Església Catòlica. Ja hem iniciat converses, la setmana passada vaig tenir ocasió de reunir-me amb el nou president de la Conferència (Espiscopal) i m’agradaria que el Govern pogués treballar amb l’Església Catòlica en la reparació d’aquests abusos sexuals comesos en el seu àmbit", ha subratllat Bolaños.

En aquest sentit, Bolaños ha indicat que ningú no entendria que l’Església espanyola no actués com han actuat altres països com Irlanda, França, Bèlgica o els Estats Units. "Em sembla que l’Església Catòlica té voluntat de col·laborar, és la meua impressió, així me'l van traslladar. De fet, em consta que estan treballant també en com procedir a la reparació integral de les víctimes dels abusos sexuals comesos al si de l’Església i també m’ho van explicar d’aquesta manera", ha destacat.

Respecte a les compensacions a les víctimes, Bolaños ha exposat que les ha de decidir un òrgan independent, en línia amb la qual cosa estableix el Defensor del Poble. "Des del Govern hem iniciat aquestes converses amb l’Església Catòlica perquè l’Església Catòlica sufragui el cost de les indemnitzacions a les víctimes d’abusos sexuals comesos al si de l’Església", ha assenyalat.

Quant a l’Església, els bisbes van avançar el novembre que estaven preparant un pla que preveu indemnitzacions a les víctimes d’abusos tant si mitja sentència judicial com si no hi ha per determinades circumstàncies com que el victimari hagi mort. Tanmateix, quant a la col·laboració amb el pla d’indemnitzacions del Govern, els prelats espanyols van assenyalar que la seua col·laboració estava condicionada que el pla afectés tota víctima de pederàstia i no només a les de l’Església.