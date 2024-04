Mediaset crea un canal 24 hores propi per a 'La que se avecina'

detail.info.publicated Redacció

detail.info.verificated Creat: Actualitzat:

Fa 17 anys que es va estrenar i encara és un dels vaixells insígnia de Mediaset. Es tracta de 'La que se avecina', sèrie que està rodant la seua 15a temporada i que el grup amortitza repetint-la fins a la sacietat (vuit capítols al dia) al canal FDF.

No obstant, Contubernio, la productora de la sèrie i Mediaset volen esprémer-la encara més a la plataforma de streaming del grup, Mitele Plus, on es crearà un canal que emetrà 'La que se avecina' de forma ininterrompuda durant les 24 hores del dia. El canal estarà dedicat per complet a la sèrie, emetent els capítols un després d’un altre i sense pauses publicitàries, encara que serà un servei de pagament.

Pel que es refereix a la continuïtat de la sèrie, encara es desconeixen detalls sobre què és el que passarà en aquesta nova tanda d’episodis, la 15è temporada, encara que s’ha dit molt amb la possible tornada de Gemma Cuervo i amb la d’altres noms coneguts a Montepinar com el de Rebeca Ortiz (interpretada per María Adánez).